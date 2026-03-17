台南後壁稻鄉躍上鏡頭！　「米蘭之鄉•後壁之美攝影展」永華市政中心登場

▲第一屆「米蘭之鄉•後壁之美攝影展」17日在永華市政中心開幕，副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席開幕茶會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以鏡頭記錄稻鄉風景與農村文化的第一屆「2025米蘭之鄉後壁之美攝影展」，17日上午在永華市政中心2樓中庭舉辦開幕茶會，展期自即日起至4月15日止，台南市副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席表示，繼紀錄片無米樂讓崑濱伯與後壁區成為台灣農村象徵後，這次攝影展再度透過影像，將後壁米鄉純樸風情與深厚人文底蘊呈現在大眾眼前。

姜淋煌指出，主辦單位芳榮米廠以「芳華百年、榮耀再現」為主題舉辦攝影比賽，成功吸引來自全國91位攝影愛好者參賽，共徵集到1253件影像作品。透過鏡頭，參賽者捕捉後壁最真實的農村日常，從金黃稻田、田間勞作到米食文化與居民生活片段，讓人看見稻作文化在土地上流動的溫度與生命力。

姜淋煌表示，這些作品不僅是藝術創作，更像是一段段農村記憶的保存。透過攝影者細膩的觀察與紀錄，讓更多人得以看見後壁農村生活的純粹與美好，也讓「稻鄉後壁」這塊土地的情感與故事更加深入人心，吸引民眾走進農村、認識農業文化。

芳榮米廠執行長黃麗琴表示，市場上常見各式農產品宣傳影像，但真正以稻米與農村生活為主題的攝影創作並不多見。透過攝影比賽，不僅能讓更多人看見米鄉文化的美，也能呈現農民與土地之間長久累積的情感連結，讓社會更深入認識後壁的農業價值與文化底蘊。

台南市政府秘書處指出，第一屆「2025米蘭之鄉後壁之美攝影比賽」得獎作品先前已於新營文化中心展出，受到各界熱烈回響。市長黃偉哲特別指示將優秀作品移展至永華市政中心，讓更多市民與市府同仁有機會近距離欣賞，感受農村影像的魅力。



此次展出的作品題材多元、視角細膩，從合鴨共生的友善農業景象，到古厝前曬穀、田間育苗、插秧與收割等農事場景，都透過攝影者的鏡頭被完整記錄。每一幅影像都像是一段土地故事，描繪農村世代累積的生活智慧，也呈現農民與自然共生的文化脈絡。

為了讓民眾在觀展同時也能品味在地農產，芳榮米廠當天也準備多項特色米食，包括無米樂香米餅、無米樂微波飯以及長短樹碗粿，邀請現場民眾一起品嘗來自後壁的米食好味道。主辦單位也誠摯邀請市民朋友把握展期前往觀展，透過一張張影像走進後壁、看見後壁，感受農村文化與土地故事交織而成的動人風景。