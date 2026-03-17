全家「有3人被騙過」金額破千萬　律師傻眼：怎麼聚在一起的？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年詐騙猖獗，「法老王」律師王至德近日發文分享驚人案例，一名苦主自爆被騙300多萬元，弟弟損失100多萬；更誇張的是，他的妻子在婚前也曾被騙走700萬元，這讓他不禁傻眼，直呼「這家人到底是怎麼聚在一起的？」

一家有3人被騙！律師驚呼：是怎麼回事？

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王至德發文提到，他在社群平台看到這家人的慘痛經歷，深感台灣詐騙之多，且許多案例會將親友一起拉下水；但他納悶的是，這案例中的成員似乎是各自被騙，「不過分別被騙的人都聚集在一起變家人，是怎麼回事？」

同時，他也嚴肅奉勸大眾，必須隨時更新詐騙資訊，至少在面對如「邀請加入投資群組」這種老掉牙的詐術時，不會輕易上當。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網質疑案情不單純「口袋夠深才能當一家人？」

這則「全家有3人被騙」的故事曝光後，引發大批網友熱議，紛紛回應「不是一家人，不進一家門」、「我也納悶怎麼這麼多人有這麼多錢被騙，財富限制了我的想像」、「口袋真的好深，才能當一家人」、「詐騙天堂不是叫假的」、「貧窮可以保護自己？」

還有人忍不住質疑，「這些金額都要臨櫃或現金交易，中間肯定有不可告人的事，簡單一句被騙就甩鍋？」「如何判斷是真實被害者，還是意圖隱匿金流？」

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