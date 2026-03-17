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快沒油了！斯里蘭卡「週休三日」省能源　孟加拉大學提前放假

▲▼中東戰爭,美伊戰爭,能源危機。3月16日，斯里蘭可倫坡（Colombo），加油站大排長龍。（圖／路透）

▲3月16日，斯里蘭卡可倫坡（Colombo）加油站大排長龍。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

隨著中東戰火延燒，高度仰賴能源進口的亞洲多國紛紛採取行動，試圖節省快速枯竭的燃料存量。斯里蘭卡16日宣布實施「週休三日」，多國也採取減少工時的類似措施，而澳洲則決定釋放石油儲備。

斯里蘭卡「週休三日」

斯里蘭卡大部分燃料來自中東，如今成為縮短工時以節省燃料的多國之一。當局宣布，從本週三（3/18）開始，政府機構與各級學校每週運作4天，公務員被要求盡可能在家辦公，並且呼籲私人企業跟進，「從現在開始宣布每週三休假」。

官員表示，該國石油與柴油儲備仍可供應近6週，但任何新的供應中斷都將帶來嚴重影響。該國已從15日開始實施燃料配給，民眾每週限購15公升汽油或柴油，加油站外大排長龍。

▲▼中東戰爭,美伊戰爭,能源危機。3月16日，斯里蘭可倫坡（Colombo），加油站大排長龍。（圖／路透）

南亞多國緊急自救

《衛報》指出，幾乎所有南亞國家都高度仰賴進口燃料與天然氣，荷莫茲海峽（The strait of Hormuz）則是該區域大部分能源的關鍵航運路線，但衝突爆發以來已經關閉2週。

孟加拉為了避免作為國家經濟命脈的成衣工廠斷電，宣布大學齋戒月（Ramadan）提前放假以節約能源，並且實施分區限電。

巴基斯坦85%能源仰賴荷莫茲海峽進口，各級學校本週改為線上教學，並調漲油價防止囤積。

印度60%液化石油氣（LPG）來自波斯灣國家，各地出現搶購炊事用瓦斯罐的長長人龍，許多餐廳被迫關門或取消慢燉料理，飯店預告很快就將被迫歇業，一間大型鋼鐵廠也表示將不得不停止運作。

▼巴基斯坦克拉嗤（Karachi）民眾紛紛前往加油站排隊。（圖／路透）

▲▼中東戰爭,美伊戰爭,能源危機。3月6日，巴基斯坦克拉嗤（Karachi），加油站大排長龍。（圖／路透）

不過，印度總理莫迪（Narendra Modi）表示液化石油氣並未短缺，呼籲民眾不需要恐慌。外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）向《金融時報》透露，在與伊朗直接談判成功後，17日已有2艘印度油輪通過海峽。

需求翻倍　澳洲釋出儲備燃料

另據BBC報導，澳洲16日正式批准釋出7.62億公升汽油與柴油儲備，今日開始供應消費者，抑制近期大幅上漲的油價。

2月20日至3月11日期間，澳洲5大城市油價飆漲近50分，平均達到每公升2.2澳元（約新台幣49.67元）。人口最多的新南威爾斯州（NSW）境內3000多座加油站，已有32座出現汽油供應不足或斷油的狀況。

隨著各地加油站出現排隊人龍，能源部長鮑文（Chris Bowen）緊急呼籲切勿囤積燃料，「購買你需要的燃料量就好，不要更少也不要更多，因為自伊朗遭轟炸以來，我們看到燃料需求已經翻倍。」

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