童衝路中險被撞騎士狂譙！父護兒持槍嗆聲　警衝現場驚：是水槍

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市中和區昨(16)日傍晚發生一起「玩具槍」引發的誤會衝突！42歲邱姓男子陪同2名兒女在住家附近玩耍時，因孩子突然衝到路中，險些遭26歲黎姓騎士撞上，黎男當場爆粗口，引發邱男不滿，竟持玩具水槍上前理論，雙方爆發口角，警方獲報後緊急出動5名警力到場處理，當場喝令邱男蹲下並查扣水槍，事後依社會秩序維護法裁罰。

▲邱男不滿黎男對小孩爆粗口，持玩具水槍上前理論遭裁罰。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，事發於昨日晚間5時許，地點位於中和區國光街一帶，邱男當時陪同2名年幼子女在外玩耍，期間小孩突然跑到馬路中央，經過的黎姓騎士見狀緊急煞車，並因驚嚇脫口罵出髒話，邱男見狀心生不滿，手持玩具水槍上前與對方理論，雙方情緒升高爆發激烈口角，附近居民見狀紛紛報警。

▲邱男孩子突然衝到路中，黎男差點撞上爆粗口，邱男持玩具水槍上前理論。（圖／記者陳以昇翻攝）

中和警分局表示，員警接獲通報疑似持槍糾紛不敢大意，立即派遣線上警力趕赴現場，第一時間喝令邱男放下「槍枝」並配合盤查，經檢視確認為玩具水槍，仍依法查扣並將邱男帶返派出所，後續依社會秩序維護法第65條第1項第3款移請新北地方法院簡易庭裁處，並送請鑑識單位檢驗該物品是否具殺傷力。

▲邱男見好幾個警察包圍他，急忙舉出手上水槍示意「只是水槍」。（圖／記者陳以昇翻攝）