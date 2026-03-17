中越「3＋3」戰略對話　王小洪：兩國公安要更好抵禦防範顏色革命

▲中越「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。（圖／翻攝大陸外交部，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅和公安部長王小洪、國防部長董軍昨（16）日在越南河內出席中越「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。會後，雙方一致認同要更加緊密團結在一起，深化互利合作，同時，將在中國舉辦「3＋3」戰略對話機制第二次部長級會議，發揮高官的日常聯絡作用，深化外交、國防、公安對口交流。

王毅表示，「3＋3」戰略對話機制是雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的是維護政治制度安全、深化戰略協作，「中越兩國保持各自的穩定和發展，將向世界昭示社會主義制度的顯著優勢、社會主義事業的蓬勃生機和人類發展進步的光明前景。」

王小洪指出，兩國公安部門要堅持以政治安全為要、更好防範和抵御「顏色革命」，「要重點圍繞網絡安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制，並在平安城市建設、科技強警等方面加強交流互鑒，共同提升執法能力水平，有效應對風險挑戰，切實維護安全穩定。」

董軍表示，中越兩軍作為共產黨絕對領導下的武裝力量，在鞏固黨的長期執政地位、捍衛社會主義紅色江山方面重任在肩，必須在兩黨最高領導人指引下，攜手築牢防務安全屏障，「願與越方一道，持續增進軍事安全互信，進一步拓展合作領域、提升合作質效，以良性互動共同守護海上安全穩定，推動兩國國防領域交流合作再上新台階，樹立社會主義國家軍隊團結自強的典範。」