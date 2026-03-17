▲當地時間3月15日至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

美中經貿關係在巴黎迎來關鍵對話。當地時間3月15日至16日，中方經貿牽頭人、國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。何立峰在磋商中明確表達中方嚴正立場，堅決反對美方加徵單邊關稅及啟動301調查等舉措，並敦促美方應「徹底」取消各項限制措施，強調中方將採取必要手段捍衛自身合法權益。

大陸官媒《新華社》報導，當地時間3月15日至16日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行了坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成了一些新的共識，並將繼續保持磋商。

何立峰表示，在兩國元首重要共識戰略引領下，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入了更多確定性和穩定性。

何立峰指出，近期，美最高法院已裁決美依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，隨後美方依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴加徵10%進口附加費，還陸續出台了有關301調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極舉措。

何立峰強調。中方反對美方加徵單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。「希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首重要共識，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。」

美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界非常重要，有助於推動全球經濟增長、供應鏈安全和金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，通過磋商解決分歧。

雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，繼續發揮好中美經貿磋商機製作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。

另外，中美經貿磋商談判團隊也有新進展。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

同樣針對美國301調查，李成鋼也強調，「中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。」

延伸閱讀：

中美巴黎經貿談判結束 李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

中方捍衛自身合法權益 何立峰敦促美方「徹底取消」單邊關稅限制