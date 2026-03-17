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呂秋遠涉懷孕歧視判賠60萬提上訴　林沄蓁聲請假執行凍結他4帳戶

▲▼女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，求償150萬元，台北地院6日辯論終結，訂於1月30日宣判。（圖／記者黃哲民攝）

▲女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，法院判賠60萬。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／台北報導

網紅律師呂秋遠2023年與自己事務所實習律師林沄蓁未婚生女，林女主張因她拒絕墮胎、遭呂違法解僱，去年（2025年）告呂和事務所涉及職場懷孕歧視，求償精神慰撫150萬元，並提出對話紀錄佐證呂逼她「墮胎or離職二選一」，台北地院判決賠償60萬。呂秋遠上訴後，林女則聲請北院假執行呂男60萬元財產，北院已核發執行令，凍結其名下4個銀行帳戶。

林沄蓁提告主張，2023年到呂秋遠經營的宇達經貿法律事務所實習，同年6月12日完成實習轉為受僱身分留任，已成立不定期勞動契約，期間她與呂交往、同年7月10日告訴呂已懷2人小孩，呂即不斷逼她「墮胎or離職二選一」。

林沄蓁指稱，同年8月2日，呂秋遠催她去診所「該做的事（按：墮胎）做一做」、「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，呂更說「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起，不可能接受」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」等語。

▲▼ 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

▲呂秋遠已認領林沄蓁為他所生小孩。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

林沄蓁表示，和呂秋遠對話紀錄顯示，若她聽話拿掉與呂的小孩，就能保住工作，呂從沒提及她實習期滿不留任這個理由，反而是強調：「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能。就是不可能！」可見她8月2日是因為拒絕墮胎而被迫離職。

她控訴呂秋遠讓她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，呂辯詞自相矛盾、延滯審理程序，使她精神痛苦持續加深加廣，她依《性別工作平等法》等規定提告時，僅向呂和事務所連帶求償100萬元，呂去年雙十節PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，使懷孕歧視的損害持續加深，再加碼求償50萬元。

呂秋遠在本案從沒現身，僅委任律師出庭代打，主張林沄蓁到事務所實習的短期特定契約，在2023年7月31日期滿自動結束，林女縱然繼續工作2天，仍不算成立不定期勞動契約，頂多可依不當得利關係，要求支付這2天薪水。

台北地院日前判決呂秋遠賠償60萬元，呂秋遠上訴，林女則聲請北院假執行呂男60萬元財產，北院已核發執行令，凍結其名下4個銀行帳戶。

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