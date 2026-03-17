美國恐陷中東泥沼！前白宮高官警告：薩德撤離南韓　將「爽到中國」

▲3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國前高階官員指出，美國川普政府在伊朗戰爭期間，將原本設置在南韓的薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）以及位於日本沖繩縣的美國駐日海軍陸戰隊調往中東，可能削弱印太地區對中國的軍事威懾力，形成「戰略空窗」。他警告，此時正值中國在台海周邊軍事活動頻繁之際，美軍戰力外移恐帶來安全風險。

根據《韓聯社》，該名美國政府前高級關係人士，當地時間16日在華府與南韓、日本等亞洲媒體進行簡報會議時，表示駐印太地區的美軍「重要戰力將大幅外移」，包括日本沖繩第31陸戰隊遠征隊（MEU）約2500名兵力，以及設置在南韓的薩德系統。

他警告，「此時正值中國在台灣周邊進行前所未有的出動」，顯示印太地區的威懾力正面臨空缺。

據悉，這批海軍陸戰隊將搭乘強襲登陸艦「特里波里號」前往中東，而薩德部分系統則是由美軍從2017年起部署於在南韓慶尚北道星州郡，當時引發當地大規模抗議，也造成韓中外交緊張。

該名前高官示警，「在任何過去最嚴峻的時期，都沒有出現像現在這樣的威懾空窗」，並警告美國可能再次陷入「中東的泥淖」，分散對東亞的注意力。

此外，他也提到，日本首相高市早苗將於下周訪美，與川普的會談將面臨複雜的經濟、政治、軍事與戰略議題交錯。「美日兩國領導人在如此多重危機且未充分準備下舉行會談，極為罕見」。

該名前高官提醒，高市早苗在面對川普時，需具備高度政治敏銳度（political dexterity），以應對可能的壓力。