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川普又向日韓施壓！要求派船艦「護衛荷姆茲海峽」：該換你們上場

▲▼美國總統川普16日在華府白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普16日在華府白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在美以聯軍對伊朗發動空襲、伊朗隨後封鎖荷姆茲海峽之際，美國總統川普再度向盟友施壓。他在白宮表示，美國長年為盟邦提供安全保障，如今希望南韓、日本與德國在內等盟友，能派遣軍力或船艦加入護航行動，確保全球能源運輸安全。不過，川普在談及駐軍規模等數據時，多項說法被指出與實際情況存在落差。

根據《韓聯社》，川普於當地時間16日在白宮橢圓形辦公室向記者表示，美國在海外部署大量兵力，「我們在日本駐有4萬5000名士兵，在南韓也有駐軍4萬5000名，在德國的兵力則有4萬5000到5萬人」，強調美軍長期保護這些國家免於外部威脅。

他批評，一旦美方詢問盟友是否能提供掃雷艦或要求參與荷姆茲海峽護航行動時，部分國家卻顯得猶豫，「他們可能會說：我們不一定要介入。」

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲美國總統川普16日在華府白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

然而實際數據顯示，川普提及的駐軍規模並不精確。目前駐日美軍約5萬人，駐韓美軍則約2萬8500人，駐德美軍約3萬5000人，與川普所稱的「各約4萬5000人」存在差距。外界分析，川普此番言論主要意在凸顯美國對盟邦的安全承諾，藉此要求盟友在中東局勢升溫之際向美國展現更明確的軍事支持。

川普同時以能源依賴度為理由，要求相關國家協助維護海上航道安全。他指出，美國透過荷姆茲海峽進口的石油不到1%，但其他國家的依賴程度卻相當高，「日本95%、中國90%，而南韓約35%」，因此希望這些國家能站出來協助處理荷姆茲海峽問題。

不過，川普口中所提的能源數據同樣與研究機構的統計結果出現巨大落差。南韓能源經濟研究院指出，2024年透過荷姆茲海峽進口原油的依賴度，南韓約62%、日本69%、中國49%。至於液化天然氣（LNG）方面，南韓與日本約20%至30%，中國約25%。美國自身則約有7%的原油進口需經過該海峽。

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

川普沒有直接點名哪些國家對美方呼籲反應冷淡，但他強調，「我們曾保護他們免受可怕的外部威脅，但他們的熱情並不高，而這種熱情程度對我很重要。」

他同時表示，部分國家已率先支持美國行動，「也有一些國家的名字即將被公開」，暗示未來可能公開表態支持或拒絕的名單。

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