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杜拜機場昨遭無人機襲擊　外交部：無接獲國人相關求助電話

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場附近燃油槽16日清晨遭伊朗無人機攻擊起火，杜拜民航局為確保所有旅客和工作人員安全，立即宣布暫停該機場航班起降，至當地時間近午，始宣布機場將逐步恢復航班起降作業。外交部及我國駐杜拜辦事處均持續密切掌握相關動態、情勢發展並即時因應，以提供國人必要協助。外交部表示，駐處當日並無接獲國人因班機轉降或延遲起飛相關之求助電話。

外交部回應《ETtoday新聞雲》指出，據我國駐杜拜辦事處瞭解，15日晚間自台北起飛之阿聯酋航空EK367班機已於當地時間16日上午4時58分轉降落杜拜南郊約40公里處的阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport，機場代號DWC）；另原定於當地時間16日凌晨3時40分自杜拜出發返台之EK366班機（載有93位國人），已於當地時間同日下午2時35分起飛，台灣時間17日凌晨2時37分返抵台灣。駐處當（16）日並無接獲國人因班機轉降或延遲起飛相關之求助電話。

由於中東戰事未歇，外交部提醒國人前往杜拜轉機或旅行仍具高度風險，請避免不必要的旅行。若仍須前往，出國前請務必登錄領事事務局「旅外國人動態網頁」，並隨時關注駐外館處發布的安全資訊，以利政府在緊急狀況發生時，能第一時間與國人取得聯繫並提供協助。

外交部呼籲，國人如果在中東衝突地區遇危難或緊急事故，請撥打以下專線：我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762。

外交部指出，國人如在沙烏地阿拉伯及卡達遇急難或緊急事故，請撥打我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；國人如在伊朗、阿聯大公國遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

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