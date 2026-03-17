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川普何時收手？　美伊終戰「3大劇本」曝：關鍵全在荷莫茲海峽

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲川普曾預計戰事約持續4到5週。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美以聯軍與伊朗的戰火已進入第17天，目前全球關注的焦點莫過於戰爭何時結束。美國總統川普（Donald Trump）曾預計戰事約持續4到5週，但隨後又稱戰況可能持續更久；根據外媒分析，這場衝突結束的3種可能劇本，其中「荷莫茲海峽」的穩定性將成為關鍵。

川普稱目標已超前　國防部長：結束時間由總統決定

針對戰事進度，川普先前表示，美軍目標已經大幅超前，但衝突時間表仍有變數。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，具體時間掌握在總統手中，美方將依照自己的節奏結束衝突，唯有川普能決定目標是否達成。

然而，白宮目前的訊息傳遞顯得相當混亂。川普一方面宣稱戰爭已取得實質勝利，但另一方面伊朗仍持續發動飛彈與無人機攻擊。

特別是在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），川普宣稱伊朗武裝已被摧毀後，隨即又敦促英、法、日、韓及中國派遣軍艦護航，顯示該水道的安全仍存在高度不確定性。

▲▼美伊終戰「3大劇本」。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

劇本一：短期戰爭、美軍快速撤離

這是川普政府最理想的狀態。美以軍隊目前已針對伊朗飛彈基地、海軍設施及軍事基礎設施發動多波空襲，甚至擊中了關鍵的石油出口中心哈爾克島（Kharg Island）。

落幕時間點：最快可能在4月初。

關鍵條件：若打擊能有效削弱伊朗對航運與區域盟友的威脅，川普便能宣稱獲勝並開始收編。

經濟影響：高盛分析指出，若荷莫茲海峽石油流量受阻約21天，布蘭特原油3、4月均價約落在98美元，年底回落至71美元。但若威脅持續，油價恐衝破每桶147美元紀錄。

劇本二：外交斡旋、達成協議停火

即便遭受重創，伊朗仍掌握全球20%石油供應必經的荷莫茲海峽作為籌碼。這股力量可能迫使歐洲與中國介入斡旋，以求穩定全球能源供應。

落幕時間點：數個月內。

關鍵條件：在外交壓力下，雙方達成脆弱的停火協議，讓美伊兩國在能各自宣稱「部分成功」的情況下退讓。

劇本三：長期化區域衝突

這是最令外界擔憂的情況。伊朗已將戰火蔓延至邊界之外，對海灣國家與以色列目標發動攻擊。若華府決定擴大目標至癱瘓伊朗政權或徹底摧毀其能源基建，戰事恐將拖延數月甚至數年。

國內政治因素：隨著美國期中選舉臨近，川普反覆的勝利宣言與缺乏準備的策略，增加了政局不確定性。

區域經濟崩盤：若荷莫茲海峽封鎖達2個月，卡達與科威特經濟恐萎縮14%，沙烏地阿拉伯與阿聯也難倖免。目前杜拜股市已重挫20%跌入熊市。

終局戰略：關鍵在「荷莫茲海峽」

分析指出，這場戰爭的「終點線」不在戰場衝鋒，而在於荷莫茲海峽的航運能否恢復正常。若油輪能安全通行，白宮便能順理成章宣布勝利，並將軍事重心轉向亞洲。

反之，若伊朗持續以水雷或無人機擾亂航運，美軍恐需投入長期的海軍巡邏與後續打擊，這也正是川普近來急於拉攏盟友組建國際護航艦隊的核心主因。

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