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3度奪金不甩奧斯卡！西恩潘現身烏克蘭　澤倫斯基曬照：真朋友

▲▼西恩潘（Sean Penn）現身烏克蘭。（圖／取自X）

▲西恩潘（Sean Penn）現身烏克蘭。（圖／取自X）

記者張方瑀／綜合報導

好萊塢大咖影星西恩潘（Sean Penn）再度展現「硬漢」本色！他在台灣時間16日舉辦的第98屆奧斯卡金像獎中，憑藉精湛演技奪下生涯第三座小金人，但頒獎典禮現場卻遲遲不見他的身影。正當外界疑惑之際，烏克蘭總統澤倫斯基親自曬出兩人合照，證實這位影帝竟然放鳥奧斯卡，直接飛往戰火前線支援好友。

3度奪金卻放鳥奧斯卡！　影帝現身烏克蘭前線

65歲的西恩潘從影超過半世紀，過去曾兩度勇奪奧斯卡影帝，今年他以名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導的《一戰再戰》（One Battle After Another），在片中飾演「鎖喉上校」一角，成功抱走生涯首座奧斯卡最佳男配角獎。

不料，他卻在頒獎典禮當晚直接消失，引發全場熱議。去年的男配角得主基倫考克金（Kieran Culkin）代替領獎時，更忍不住在台上大酸，「西恩潘今晚沒辦法來，或者是他根本不想來，總之由我代領。」

沒想到，西恩潘是真的「沒空來」，因為他正與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）坐在一起。

澤倫斯基曬合照：感謝你是烏克蘭真朋友

澤倫斯基16日在社群分享兩人的合照，照片中可見兩人穿著休閒，神情輕鬆地開心暢聊。澤倫斯基感性發文大讚，「西恩，多虧有你，我們才知道什麼是烏克蘭真正的朋友。從全面戰爭爆發的第一天起，你就一直與我們站在一起，直到今天依舊如此。我們相信，你會繼續支持我們的國家與人民。」

事實上，這並非西恩潘第一次力挺烏克蘭。

自2022年俄烏戰爭爆發後，他多次親赴前線拍攝紀錄片《超級大國》（Superpower），甚至曾大方將自己的奧斯卡獎座「借給」澤倫斯基，直到戰爭勝利為止，這項舉動也讓他遭到俄羅斯當局列入制裁黑名單，但他本人似乎絲毫不在乎。

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