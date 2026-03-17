攻擊風險升高！　盧比歐籲盟友迅速應對「鎖定伊朗革命衛隊」

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指示全球外交官向駐在國政府施壓，要求各國「迅速採取行動，削弱伊朗與其恐怖組織盟友攻擊各國及其公民的能力」。這份指示是在伊朗及其代理人構成「攻擊風險升高」的情況下發出。

點名IRGC 盧比歐施壓

ABC News報導，此要求來自一份名為「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）活動高度關切」的行動指令，已於16日發送至所有美國駐外大使館及領事館，要求外交官在3月20日前以「適當之最高層級」傳達這項「敏感但非機密」的訊息。

文件並未詳細說明攻擊風險升高一事，但強調「伊朗政權對集體行動比對單邊行動更加敏感，聯合施壓比單獨行動更可能迫使政權改變行為。我們必須趁現在國際社會關注之際，結束伊朗在中東與全球的恐怖主義活動」，呼籲切勿錯失良機。

該文件也指示外交官傳遞其他訊息，包括提醒伊朗政權長期透過支持真主黨、哈瑪斯及伊拉克民兵組織，破壞中東地區穩定，並且明確指出「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的目標包括「終止伊朗核計畫、摧毀其彈道飛彈計畫、瓦解代理人網絡並削弱其海軍能力」。

▲美國中央司令部發布「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）100小時影片。（圖／翻攝X@CENTCOM）

此外，外交官也被要求敦促各國政府「迅速」把伊斯蘭革命衛隊與真主黨列為恐怖組織，以加大施壓伊朗政權，限制該國贊助全球恐怖活動，危害各國人民安全的能力，「伊斯蘭革命衛隊指示在外國領土上策畫恐怖主義和暗殺陰謀，並且參與持續進行的間諜活動與影響力滲透行動。」

中東動盪 川普爭取國際支持

川普政府正為伊朗軍事行動爭取國際支持，尤其有意組建聯盟以完全開放荷莫茲海峽。川普16日表示，很快就會公布同意協助的國家名單。

針對盧比歐的最新指示，國務院發言人回應，「川普總統專注於確保中東和平，而伊斯蘭革命衛隊、真主黨與其他伊朗支持的代理人則破壞政府穩定並削弱地區和平。」