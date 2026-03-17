套圈圈天花板！彰化精誠夜市老闆拚了　黃金、台積電全上架

▲彰化市精誠夜市套圈圈攤商也跟進送台積電股票換黃金等大獎。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一般夜市套圈圈遊戲，大部分都是套娃娃，但彰化市精誠夜市近日出現一攤話題性十足的套圈圈攤商，為炒熱買氣，竟然端出「台積電100股」與「9999黃金」等超級大獎。照片一PO上網，立刻引發網友暴動，直呼「太狂了」、「決定押身家！」但也有人笑稱「99.9%套不到」。不過也有網友透露，高雄今年過年期間，就曾有高中生，成功將股票套回家。

有彰化市民日前在精誠夜市吃消夜時，意外發現套圈圈攤位上，最遠距離的大獎竟寫著「台積電100股」，一旁還有「9999黃金3錢」，讓他當場以為眼花。確認後不禁笑問「這種獎真的有人套得到嗎？」照片曝光後迅速在網路引發熱議，不少網友驚呼「夜市套台積電」、「老闆很敢擺」，也有人搞笑說：「這0.1%的機率，隨便丟隨便中。」

不過也有網友持保留態度，認為這種獎項「看得到不一定套得到」，甚至有人分享自身經驗，曾在夜市親眼目睹客人與老闆因「到底有沒有套中」發生爭執，讓他對這類遊戲敬而遠之。但也有不少人認為，這正是夜市的魅力所在，用小錢搏大獎。

▲彰化市精誠夜市套圈圈攤商也跟進送台積電股票換黃金等多項大獎。（圖／民眾提供）

事實上，這類「高價獎項」並非首次出現在夜市，今年過年期間，高雄蓮池潭年街就曾發生一名高中生只花兩次機會，成功將「台積電100股」套回家，市值超過19萬元，業者不僅淡定看待，還將同樣的大獎再次掛上架，吸引更多民眾挑戰。

不只彰化與高雄，台中大雅夜市也有業者玩很大，攤位上竟擺出「日本來回機票」、「馬爾地夫7日遊」、「中東土耳其10日遊」等夢幻獎項，甚至還有黃金一兩與台積電股票，讓路過民眾看得眼花撩亂，忍不住掏錢試手氣。