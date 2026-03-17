日青森外海兩船互撞！漁船翻覆沈沒　13人落海、4人重傷昏迷

記者張方瑀／綜合外電報導

日本青森縣三澤市外海17日凌晨驚傳嚴重船難，一艘底拖網漁船與貨物船發生碰撞後翻覆沉沒，船上13名船員全數落海。當地海上保安部隨即展開搜救，雖然目前13人已全數尋獲，但其中4名一度失蹤的船員在救起後皆處於「意識不明」的昏迷狀態，目前已送醫搶救。

凌晨外海驚傳碰撞 漁船翻覆「13人全落海」

根據NHK報導，八戶海上保安部指出，這起事故發生在當地時間17日凌晨1時18分左右。當時隸屬於廣島縣吳市的貨物船「末廣丸」（748噸），與青森縣八戶市的底拖網漁船「第六十五興富丸」（140噸），在距離三澤市外海約20公里的海面上發生碰撞。

碰撞發生後，漁船當場翻覆，貨物船船長隨即向海保部通報。據了解，漁船上的13名男性船員在碰撞瞬間全數被拋入海中，其中4人第一時間下落不明，海上保安部立刻出動巡視船艇趕往現場搜救。

搜救畫面曝光 4人救起後意識不明

截至上午7時左右，失蹤的4名船員已全數被尋獲並救起，但4人目前均處於意識不明的狀態；其餘9名船員則意識清楚，受傷情況仍有待進一步確認。海保部表示，事故發生時所有船員都有穿著救生衣，初步研判漁船是因撞擊而沈沒。

根據NHK直升機在上午7時半左右捕捉到的畫面，船身漆有「末廣丸」字樣的貨物船正持續向南航行，身旁有海保廳巡視艇隨行警戒。而在北側疑似事故發生的海域，也有多艘巡視船在場進行搜索與後續處理，但海面上已不見碰撞漁船的身影。

岸邊急診醫護待命 甲板上搶救畫面揪心

上午8時許，搭載獲救船員的3艘漁船陸續抵達八戶港。岸邊早已有大批救護隊員待命。救護人員在漁船靠岸後立刻衝上船，直接在甲板上對昏迷者進行心肺復甦術，隨後迅速利用擔架將人送上救護車轉往醫院。

漁船所屬公司位於八戶港的辦公室，自今日清晨起便有大批相關人員聚集，同公司的另一艘漁船也已加入搜索行動，公司內部正全力掌握最新進度。

天氣晴朗視線佳 事故原因調查中

航跡紀錄顯示，「第六十五興富丸」漁船是在16日晚間10時45分從八戶港出港；而貨物船「末廣丸」則是16日傍晚從北海道苫小牧港出發，預計前往千葉縣君津港。

海上保安部表示，事故發生當時天氣晴朗，浪高僅約1公尺，視線相當良好，在環境條件穩定的情況下為何會發生嚴重碰撞，詳細事故原因仍有待海上保安部進一步調查釐清。