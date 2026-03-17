女獨登苗栗香茅古道「摔10米邊坡」　30搜救員摸黑10小時救出

▲林姓女子（中）獨自前往古道健行，不慎滑落邊坡，30名救援人員摸黑10小時完成搜救工作。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市林姓女子昨（16日）下午前往苗栗縣苑裡鎮古道健行，不慎失足滑落邊坡，四肢擦傷趕緊報案求援。消防局、警方和救難協會等約30名救援人員，漏夜摸黑上山，數小時搜救才接觸到女登山客，再順利護送下山送醫治療，前往耗費10小時才結束漫長的救援任務。

苗栗縣消防局今天指出，昨下午4時56分接獲110轉報，指有1名女子疑似在三義鄉火炎山區失足滑落邊坡，經與報案人電話確認，GPS顯示實際位置為苑裡鎮香茅古道，傷者林姓女子（28歲）指行走途中失足滑落約5~10公尺深的邊坡，造成手腳擦傷，身上糧食、飲水、保暖衣物充足，手機電量充足，也有帶求救用口哨，但意識清楚，仍可自行移動。

消防局立即派遣三義分隊、苑裡分隊人車前往救援，同步通報林保局、警方和救難協會等志工支援，傍晚5時48分在香茅古道登山口集結後上山，隨後再增派支援人力投入搜救行動。

消防局說，摸黑搜尋數小時，在晚間8時43分順利接觸傷者，確認其僅有輕微擦傷，生命徵象穩定，具備行走能力，經現場評估後，救援人員協助護送下山，直到今日凌晨2時51分，救援隊伍全數返回登山口，並在3時14分由救護車將傷者送往苑裡李綜合醫院檢查，傷勢並無大礙。