中美巴黎經貿談判結束　李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

▲中國商務部國際貿易談判代表李成鋼。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方在法國巴黎當地時間3月15日至16日舉行經貿磋商。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的對話，就一些議題上達成初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。另外，針對美方近期連續啓動兩起涉及中方的「301調查」及相關投資限制措施，李成鋼指出「中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。」

根據大陸官媒《新華社》報導當地時間3月15日至16日，中美雙方在法國巴黎舉行經貿磋商。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

李成鋼表示，中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水平、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方介紹他們最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

針對美方出台對中國貿易投資的限制措施，特別是近期美方連續啓動兩起涉及中方的301調查，李成鋼指出，中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。

「我們反對這種單邊調查。我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」李成鋼說，中方密切關注這些調查的後續進展，適時採取相應措施維護中方正當權益。」我們希望美方重信守諾，與中方相向而行，共同推動中美雙邊經貿關係行穩致遠。」

李成鋼表示，在這次磋商中，中美進一步認同一個穩定的經貿關係利於中美、惠及世界。

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