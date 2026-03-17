　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美巴黎經貿談判結束　李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

▲▼中國商務部國際貿易談判代表李成鋼性格火爆，威脅美國恐陷入「地獄之火」。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國商務部國際貿易談判代表李成鋼。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

中美雙方在法國巴黎當地時間3月15日至16日舉行經貿磋商。商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的對話，就一些議題上達成初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。另外，針對美方近期連續啓動兩起涉及中方的「301調查」及相關投資限制措施，李成鋼指出「中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。」

根據大陸官媒《新華社》報導當地時間3月15日至16日，中美雙方在法國巴黎舉行經貿磋商。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去一天半，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性的磋商，就一些議題取得初步共識，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

李成鋼表示，中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水平、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方介紹他們最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

針對美方出台對中國貿易投資的限制措施，特別是近期美方連續啓動兩起涉及中方的301調查，李成鋼指出，中方在磋商中進行嚴肅交涉，表達嚴正關切。

「我們反對這種單邊調查。我們對這些調查的可能結果對來之不易的中美穩定的經貿關係可能造成的干擾和破壞表示擔憂。」李成鋼說，中方密切關注這些調查的後續進展，適時採取相應措施維護中方正當權益。」我們希望美方重信守諾，與中方相向而行，共同推動中美雙邊經貿關係行穩致遠。」

李成鋼表示，在這次磋商中，中美進一步認同一個穩定的經貿關係利於中美、惠及世界。

延伸閱讀：

中美巴黎經貿談判結束　李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

中方捍衛自身合法權益　何立峰敦促美方「徹底取消」單邊關稅限制

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
辜仲諒發1000萬獎金　慰勞教練團、球員
快訊／委內瑞拉開轟！1:2緊追義大利
《陽光女子》爆內鬨　陳意涵惹毛安心亞
快訊／台積電秒填息！　台股大漲
快訊／委內瑞拉先發不穩保送丟分　義大利2局2比0領先
黃國昌爆放棄了！　被柯文哲比下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中越「3＋3」戰略對話　王小洪：兩國公安要更好抵禦防範顏色革命

中方捍衛自身合法權益　何立峰敦促美方「徹底取消」單邊關稅限制

中美巴黎經貿談判結束　李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

健身妹打增肌針「長出喉結」變男聲！專家：成分是馬匹用藥

男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

中國國酒光輝不再？茅台高官接連落馬　陸媒：是時候走下神壇了

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

美施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部：雙方就訪華事宜保持溝通

陸超長春節帶動8000億花費　新賽道線上短劇1-2月交易額激增30%

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

中越「3＋3」戰略對話　王小洪：兩國公安要更好抵禦防範顏色革命

中方捍衛自身合法權益　何立峰敦促美方「徹底取消」單邊關稅限制

中美巴黎經貿談判結束　李成鋼：雙方就一些議題取得初步共識

健身妹打增肌針「長出喉結」變男聲！專家：成分是馬匹用藥

男街頭變身「人肉麥克風」！金髮妹跪地賣力獻技　百人圍觀狂拍

中國國酒光輝不再？茅台高官接連落馬　陸媒：是時候走下神壇了

每週用400桶！央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇喊：害我長期便血

美施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部：雙方就訪華事宜保持溝通

陸超長春節帶動8000億花費　新賽道線上短劇1-2月交易額激增30%

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

中越「3＋3」戰略對話　王小洪：兩國公安要更好抵禦防範顏色革命

71歲魯夫聲優田中真弓獲大獎！《膽大黨》超萌演技自嘲「老太婆」

童衝路中險被撞騎士狂譙！父護兒持槍嗆聲　警衝現場驚：是水槍

3度奪金不甩奧斯卡！西恩潘現身烏克蘭　澤倫斯基曬照：真朋友

台南後壁稻鄉躍上鏡頭！　「米蘭之鄉•後壁之美攝影展」永華市政中心登場

辜仲諒宴請中華隊教練團　發1000萬獎金慰勞教練團與球員

瘋電影／陽光女子合唱團　在最卑微的環境綻放人性光芒

中方捍衛自身合法權益　何立峰敦促美方「徹底取消」單邊關稅限制

呂秋遠涉懷孕歧視判賠60萬提上訴　林沄蓁聲請假執行凍結他4帳戶

用手搖開啟外交大門！　蘇巧慧會晤新加坡西北區市長交流城市治理

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

大陸熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

為比賽打增肌神針！健身女竟長喉結

央視曝「雙氧水漂白雞爪」　他嚇：我長期便血

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

茅台高官接連落馬　陸媒：是時候下神壇了

陸最牛臥底不是警察是記者

北漂女生病！爸媽寄「超大包裹」...她打開傻眼

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗此戰首度用新武器「泥石」導彈　

中美巴黎經貿談判「就一些議題取得初步共識」

陸「草莓凍乾」被曝重金屬鎘超標15倍

川普施壓不護航推遲「川習會」　陸外交部回應

影／劉宇寧杭州開唱「罕見脫了」　

年銷20萬根「膠水蟲草」流向大陸市場

更多熱門

相關新聞

中美巴黎經貿磋商　新華社：是機遇也是考驗

中美巴黎經貿磋商　新華社：是機遇也是考驗

中美經貿磋商15日在法國巴黎舉行，中國大陸官媒《新華社》發表時評文章指出，新一輪經貿磋商是機遇也是考驗，雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展。

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！

馬士媛背CHANEL現身巴黎

馬士媛背CHANEL現身巴黎

前、前前男友相約談判　竟持西瓜刀攻擊濺血

前、前前男友相約談判　竟持西瓜刀攻擊濺血

中美為「習川會」鋪墊！台海上半年暫和緩

中美為「習川會」鋪墊！台海上半年暫和緩

關鍵字：

中美經貿談判巴黎李成鋼大陸商務部

讀者迴響

熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　工程師女神侯芳轉戰啦啦隊

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

快訊／蘋果再突發新品

姚晨、曹郁突宣布離婚！

快訊／伊朗大規模空襲　阿聯宣布關閉領空

快訊／9檔「抓去關」新名單　PCB、記憶體飆股都入列

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

台新新光金董娘斥資2500萬元增持自家股票　1月買進1150張　

伊朗狂空襲　網紅轟逃離者不知感恩

洪榮宏驚傳8年婚變！5徵兆洩端倪

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面