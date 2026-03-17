作家：馬英九基金會新任執行長　曾讓王建民打WBC沒早餐吃

▲戴遐齡。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

馬英九基金會執行長，由台北市立大學教授戴遐齡接任，原執行長蕭旭岑卸任。作家朱宥勳在社群平台回顧戴遐齡過去擔任「體委會」主委的爭議，直言曾讓參賽WBC的王建民沒有早餐吃。

朱宥勳指出，戴遐齡過往施政更具話題性。回溯2009年台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）敗北，戴遐齡曾公開指責中華職棒（CPBL）球團不放人，並宣稱球員是「國家培養」而非球隊資產，引發知名球評曾文誠重砲反擊。

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忽略基層缺乏資源 戴遐齡昔日發言惹怒體壇

當時曾文誠質疑，國家對基層棒球的資源挹注長期不足，戴遐齡的言論顯然與現實脫節。朱宥勳認為，這種將職業球員視為國家私產的邏輯，在當時就引發體育界極大反彈。而戴遐齡在任內的爭議不僅於此，2013年經典賽期間的後勤保障問題，至今仍讓許多資深球迷記憶猶新。

即便2013年經典賽台灣代表隊勇闖8強、創下史上最佳戰績，但戴遐齡領導下的後勤支援卻被批離譜。朱宥勳指出，當年包含大聯盟球星王建民在內的國手，竟然需要在外地比賽時自行打理早餐。

後勤荒唐球員分批回台 新官上任引發網友熱議

更讓球迷不滿的是，當年賽後政府並未安排專屬包機接回國手，導致辛苦為國爭光的球員們，必須分批搭乘一般民航客機返台。這種「寒酸」的待遇與球員在場上的奮鬥成鮮明對比，也成為戴遐齡主掌體育行政時期的負面標籤。如今她接掌馬英九基金會核心職務，這段往事再度成為焦點。