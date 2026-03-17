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搭捷運突見血！ 她求助北捷被「1隱藏服務」驚呆：還免費的

若民眾有急需，可向車站人員索取免費生理用品。（圖非當事人／翻攝自台北捷運公司網站）

▲女性朋友若有急需，可向車站人員索取免費生理用品。（圖非當事人／翻攝自台北捷運公司網站）

圖文／CTWANT

部分女性出門在外突然遇到生理期造訪的時候，難免措手不及。近日有民眾分享一段溫馨經歷，她在捷運站如廁時發現月經報到，考量各種因素後決定詢問站務人員，意外得知捷運詢問處皆備有生理用品可供緊急索取，這項「神救援」服務讓她大讚貼心。事實上，台北捷運公司早有公告，目前全線車站詢問處均備有免費生理用品，打造體貼女性旅客的友善環境。

近日社群平台Threads上有一名女網友分享自身經歷，她在捷運站上廁所時突然月經來，但便利商店或藥妝店都離捷運站有一段距離，她分析若走去購買，褲子可能已被鮮血染色；於是原PO抱著一絲希望到捷運站詢問處問看看有無生理用品，才得知北捷都有提供，有需求可以主動索取。

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貼文底下引發不少女性好評，也紛紛表示，「真的是用血淚換來的分享」、「好像不只捷運站，有的圖書館也有」、「我記得有些站的廁所會賣衛生棉，投幣那種」、「原來有這種服務，太貼心了吧」、「大多數女性都應該知道」、「推推，女孩子們辛苦了」。

事實上，台北捷運公司早有公告，為更貼近女性需求並營造友善環境，自111年起便於20個主要車站試辦提供生理用品，由於成效良好且深獲旅客好評，目前已全面擴及至捷運系統內所有車站。女性旅客若遇到生理期突如其來的緊急狀況，無須出站尋找商店，只需就近向車站人員說明需求，即可免費領取生理用品應急。若有更大量的使用需求，各車站廁所附近也維持設置衛生棉販賣機，提供每份10元2片的購買服務，確保各類需求都能獲得妥善照顧。

台北捷運公司表示，旅客若在車廂或站內遇到任何異常狀況，可利用對講機與服務人員聯繫，或透過「台北捷運AI智慧客服」進行即時通報，公司將第一時間派員處理。北捷持續透過軟硬體的持續升級，不僅要提供便捷的交通服務，更致力於從小細節切入，建構一個讓女性及所有旅客都能安心、體貼的乘車環境。

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