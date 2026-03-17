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日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂：這個超好吃

網友透露日本朋友來台想找「嘍嘿嘍嘿」餅乾，他聽不懂直到看到餅乾包裝才恍然大悟。（圖／AI示意圖）

▲原PO的日本朋友來台想找「嘍嘿嘍嘿」餅乾，他聽不懂直到看到餅乾包裝才恍然大悟。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

外國旅客到台灣旅遊時，常會購買具有在地特色的零食當作伴手禮。近日有網友分享，一名日本朋友來台旅遊時，特別指名想買一款名為「ろへろへ」的餅乾，因為日文讀音聽起來像中文的「嘍嘿嘍嘿」，讓原PO一開始完全摸不著頭緒，直到看到商品包裝後才終於理解，原來對方指的是台灣不少人童年都吃過的零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」。

該名網友在社群平台Threads發文表示，日本朋友來台灣旅遊時，表示想買一款叫做「ろへろへ」的餅乾當作伴手禮，但他怎麼想都不知道是哪一種商品。直到兩人在超市看到實際商品包裝，才終於解開謎團。

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原來，日本朋友所說的「ろへろへ」，其實是把注音符號「ㄋㄟㄋㄟ」用日文方式念出來。當看到零食包裝上的注音字樣後，原PO才恍然大悟，對方想找的其實是台灣常見的零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」。

也有網友分享過類似經驗，日本朋友來台旅遊時也曾詢問想找「嘍嘿嘍嘿」餅乾，起初同樣讓人難以理解。直到對方寫下「ろへろへ」字樣後，才讓人聯想到注音符號「ㄋㄟㄋㄟ」，最終順利找到商品。

相關貼文曝光後引發網友熱烈討論，吸引28萬人瀏覽。許多留言表示，「好好笑，這個ㄋㄟㄋㄟ是注音符號啦」、「這個很好吃，日本朋友懂吃」、「這個口味很接近北海道農業學校牛奶餅，只不過口感較硬，日本人會喜歡」、「的確是ろへろへ沒錯......」、「一直以為是日本的餅乾，很好吃」、「我小時候也一直以為那是ろへろへ」。

「ㄋㄟㄋㄟ補給站」是許多人的童年回憶。（圖／翻攝YAHOO購物）

▲「ㄋㄟㄋㄟ補給站」是許多人的童年回憶。（圖／翻攝YAHOO購物）

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