懷疑女友讓他戴綠帽！男撂6友攜槍助陣毆小王　反遭砍傷濺血

▲北市大同區感情糾紛，雙方相約談判演變成街頭血腥鬥毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市大同區大龍街巷內16日深夜10時許傳出一起暴力衝突，警方調查，一名20歲的連姓男子懷疑女友與令名許男有染、疑似讓他「戴綠帽」，因此醋意橫生，撂來6名友人並持鎮暴槍與許男相約談判，未料2人見面後一言不合大打出手，許男見對方人多勢眾、且又有鎮暴槍，不甘示弱也拿出預藏的藍波刀反擊，當場將連男砍傷，後眾人鳥獸散。警方獲報後立即追查，並於11時許陸續將許男等人緝捕到案，目前全案正進一步偵辦中。

警方調查，連男因懷疑許男介入其感情生活，導致女友讓他「戴綠帽」，因此與許男相約談判，並帶上鎮暴槍、撂來6名友人助陣；許男到場赴約後，連男一方仗著人數優勢、且手中有槍當即大打出手，但許不甘示弱，掏出預藏的藍波刀奮力抵抗，並朝著連男揮砍，導致連臉部、手臂中刀，當場濺血。

雙方亂鬥一陣後一哄而散，當警方獲報趕抵時已不見人影，僅剩地上留下大片血跡與一把鎮暴槍，警方後續封鎖線場採證，並立即調閱監視器展開追查，於深夜11時許陸續查獲許男、連男等人到案，目前正擴大追查其他涉案共犯中，詳細案情細節、動機尚待進一步釐清。

▼現場遺留一把鎮暴槍，地面可見血跡斑斑。（圖／記者邱中岳翻攝）