伊朗結束就換它！　川普放話「奪取古巴」：我想怎樣就怎樣

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）16日針對鄰國古巴Cuba發表強硬言論，升高了威嚇口吻。他宣稱，他期待能有「榮幸」以「某種形式」拿下古巴，「我可以對它做任何我想做的事。」

關係降至67年冰點 川普：拿下它是榮幸

根據《路透社》報導，儘管古巴與美國目前正開啟談判，試圖改善長期以來的敵對關係，但川普的言論顯然讓局勢更加緊繃。自從菲德爾．卡斯楚（Fidel Castro）推翻原本親美的盟友政權以來，這67年間，兩國關係正處於最劍拔弩張的時刻之一。

川普在白宮橢圓形辦公室的一場簽署儀式上對記者表示，「我確實相信我將……有榮幸拿下古巴。那是莫大的榮幸。以某種形式拿下古巴。」他更直言，「我的意思是，不論我是要解放它，還是拿下它。我覺得我可以對它做任何我想做的事。實話就是這樣。」

傳美方開條件「總統必須下台」

在川普發言後，《紐約時報》報導指出，讓古巴總統迪亞斯-卡奈（Miguel Diaz-Canel）下台是美國在雙邊談判中的關鍵目標。報導引述四位知情人士的消息稱，美方已向古巴談判代表暗示，迪亞斯-卡奈必須走人，但將後續步驟留給古巴人自行決定。

對此，古巴一向拒絕任何對其內政的干涉，並強調任何涉及此類性質的提議，對協議而言都是導致破局的「底線」。

現年65歲的迪亞斯-卡奈於 2018 年接替已故的菲德爾．卡斯楚及其胞弟勞爾．卡斯楚（Raul Castro）出任總統。他上週曾表示，預期與美國的談判將在「平等、尊重兩國政治制度、主權與自決的原則下」進行。

能源封鎖導致電網崩潰 川普暗示：下一個就是古巴

事實上，川普在推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權並聯手以色列攻擊伊朗後，已多次公開暗示古巴將會是「下一個」。他透過停止所有運往古巴的委內瑞拉石油，並威脅要對任何向古巴出售石油的國家徵收關稅，持續向該島國施壓。

這導致古巴面臨前所未有的經濟與電力危機。古巴政府表示，由於已經三個月沒收到石油運輸，該國被迫實施嚴格的能源配給，導致大規模長時間停電，大部分經濟活動陷入停擺。古巴電網16日更全面崩潰，導致全境1000萬人口陷入黑暗。

川普15日在空軍一號上被問及此事時僅表示，「我們正在跟古巴談，但在處理古巴之前，我們會先處理伊朗。」

違背不侵略承諾？白宮尚未說明法律依據

回顧歷史，雖然過去數十年間有十幾位美國總統反對古巴共產政府並批評其人權紀錄，但華府始終遵守諾言，不入侵古巴或支持入侵行動，這是當年為了解決1962年「古巴飛彈危機」而與蘇聯達成協議的一部分。

目前，白宮尚未詳細說明任何可能對古巴進行干預的法律依據；而古巴政府對於川普週一的發言，尚未做出正式回應。