美官員：伊朗試圖重啟對話管道

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗戰事持續之際，美國官員透露，伊朗近期曾試圖重新建立與華府的外交溝通管道。不過，美國總統川普已指示團隊目前不要與伊朗展開談判，顯示短期內戰事可能仍將持續。

白宮：伊朗接觸希望重開外交管道

CNN報導，2名白宮高層官員表示，伊朗官員近日曾直接聯繫川普政府的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）及其他官員，希望重新開啟外交管道。然而這兩名官員指出，川普已告知團隊，他目前不希望與伊朗進行談判。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則否認曾與威特科夫有任何接觸。他在社群平台X上表示，「我與威特科夫先生最後一次聯絡，是在他的雇主決定以另一場非法軍事攻擊終結外交努力之前。任何相反說法都只是為了誤導石油交易商與公眾。」

美媒指出，雙方說法相互矛盾，顯示戰事短期內恐難透過外交途徑降溫。美國媒體Axios與Drop Site News最早披露雙方互相聯繫的相關消息。

一名白宮官員表示，「總統已說過，他願意對話，但不是現在。他希望『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）能夠持續進行。」

白宮官員同時透露，中東部分美國盟友也曾向華府表示願意協助調解，包括伊朗核計畫問題與可能的停戰談判，但目前相關提議已被美方暫時拒絕。

美方尚不確定新任最高領袖是否掌權

美國政府對談判保持距離的另一原因，是華府對伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否真正掌權仍存疑慮。一名官員表示，川普政府並不確定「他是否真的掌握權力」。

川普週一在白宮向記者表示，他甚至不確定哈米尼目前是否仍然存活。

川普說，「很多人說他嚴重受傷，有人說他失去了一條腿……也有人說他已經死了，沒有人說他是百分之百健康。」他接著表示，「原因可能很多，我們不知道他是否已經死了。現在雖然宣布了新的領導人，但沒有人見過他，這是很不尋常的情況。」