WBC美國隊「胸前比框」學陳傑憲？　被酸一日球迷真可怕

▲陳傑憲胸前比框慶祝。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024年世界12強棒球賽中，陳傑憲曾在得分後，以食指與大拇指在胸前畫出一個框狀動作，意思為無法被印上「Taiwan」的位置。相關討論也延伸到其他賽事，有網友在社群平台Threads上分享，近日在WBC賽事中，美國隊與多明尼加交手時，也有球員在得分後做出類似在胸前畫框的動作，並發文表示「美國隊也有看台灣隊長哦」，卻被球迷無情砲轟。

當時潘傑楷在12強對戰美國隊賽後記者會上，事先取得主辦單位同意，穿著胸口印有「Taiwan」字樣的球衣出席，而陳傑憲比出的手勢位置，正好與球衣上「Taiwan」字樣所在的位置相同，因此球迷都知道這手勢的位置象徵台灣。

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昨日經典賽賽事中，美國隊與多明尼加隊爭奪冠軍戰門票，Roman Anthony敲出團隊單局第二發全壘打跑回本壘後，也在胸前的USA字樣做出比框的動作，有網友在社群平台Threads上分享此畫面，並發文表示「美國隊也有看台灣隊長哦」。

貼文曝光後引發網友討論，有不少球迷解釋，這個動作其實在許多運動賽事中早已出現，並非陳傑憲首創，「拜託不要再有人以為這個是陳傑憲發明的好不好，這種手勢在體育界多久了」、「國際賽球員都會在胸前比球衣前的國家圖案，陳傑憲讓人感動的是，就算我們球衣上沒有繡上國家但每個人心中都知道代表臺灣」、「這手勢二十幾年前就有了」、「一日球迷真的好可怕，不說我還以為是山頂洞人」、「所以台灣比才會特別感動，誰不希望胸口寫自己國家名字」。

另外有網友補充說道，要說源自台灣發明的慶祝動作，是張育成的「部長敬禮」。2023年WBC經典賽開打前，張育成因想尋求大聯盟合約，一度婉拒國家隊徵召。由於他當時為體育署列管的役男身分，依法有為國家打球的義務，因此他遭到許多球迷炎上，戲稱他是「逃兵阿成」或「二兵」。

最終他還是點頭加入中華隊，只要安打上壘就會對著觀眾席做出「敬禮」手勢來自嘲。結果他在經典賽表現出色，讓球迷直接將他晉升為「國防部長」，才有此綽號。

▲張育成有國防部長的綽號。（圖／達志／美聯社）

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