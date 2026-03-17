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快訊／美駐伊拉克大使館又遭襲！　附近知名飯店也遭殃

▲▼伊拉克巴格達綠區內著名的拉希德飯店（Al-Rasheed Hotel）遭無人機攻擊。（圖／翻攝自X）

▲伊拉克巴格達綠區內著名的拉希德飯店遭無人機攻擊。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

伊拉克首都巴格達16日晚間驚傳遭到多波突襲！根據《路透社》最新消息，一架自殺式無人機直接擊中美國駐伊拉克大使館附近，現場被目擊竄出陣陣黑煙，巴格達市中心更傳出劇烈爆炸聲響。此外，位於高度戒備「綠區」內的知名飯店也遭無人機轟炸，頂樓嚴重受損。

自殺無人機突襲美使館　現場黑煙竄天

安全消息人士指出，一架自殺式無人機鎖定美國駐巴格達大使館發動攻擊，最終擊中使館附近區域，隨後該處便冒出濃密黑煙。在此之前，巴格達市區已傳出驚人的爆炸聲。

除了無人機襲擊，當晚更有兩枚喀秋莎火箭彈（Katyusha rockets）飛向大使館所在的「綠區」，所幸防空系統及時攔截，並未造成進一步傷亡。該區除了各國大使館外，也是許多國際機構與政府辦公室的所在地。

綠區五星飯店頂樓遭炸

與此同時，位於綠區內著名的拉希德飯店（Al-Rasheed Hotel）也未能倖免。《美聯社》引述官員說法稱，一架無人機直接撞擊飯店頂樓，現場殘骸散落，雖然建築物受損，但目前尚無人員傷亡消息。目前尚未有任何組織宣布對這起連環攻擊負責。

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