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社會 社會焦點 保障人權

約人妻性交易遭嫌臭　衰男洗完澡人跑了還被偷8200元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與已婚女子小美（化名）相約進行性交易，但小美覺得他很臭，要求先去洗澡，沒想到洗完出來時，不僅人不見了，就連放在機車內的現金8200元也消失。雖然小美到案之後否認偷錢，但未獲得花蓮地院法官採信，日前仍被依犯竊盜罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼浴室,淋浴將,蓮蓬頭,排水孔。（示意圖／CFP）

▲小美被指控趁阿強去洗澡時，偷走8200元現金落跑。（示意圖／VCG，與本案無關。）

小美在判決書中主張，2024年6月她和阿強相約以2000元為報酬，進行性交易，她在約定當天前往阿強的住處，因為阿強發生第1次性行為之後沒有給錢，為了報復，她才會趁對方洗澡時把錢拿走，但只拿了7800元。

阿強則到庭證稱，當時是因為小美說他很臭，要求他先去洗澡，小美知道他習慣把錢放在機車內，就趁他去洗澡的空檔拿起桌上的機車鑰匙，把機車內的8000多元現金拿走。

花蓮地院法官認為，小美在接受警詢、偵訊及法院審理過程中，針對取走的現金金額數度改口，考量到她在警詢供述取走8200元，與阿強報案所述的金額互核一致，加上當時比較接近案發時間點，記憶較為清晰，所以認定警詢的說法較可採信。

法官表示，小美未經阿強同意，就破壞阿強對現金8200元的持有支配關係，並建立新的持有關係，她的行為客觀上已構成刑法竊盜罪「竊取」的要件。

法官指出，本案事證明確，小美的說法均不可採，考量到她有不能安全駕駛、施用毒品等前科，案發後不僅飾詞否認犯行，也沒有完全賠償阿強的損失，僅透過配偶賠償2000元，犯後態度難認良好，最終依犯竊盜罪，判處她有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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