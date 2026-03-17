快訊／無人機轟炸起火！　阿聯「最大氣油田」全面暫停營運

記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）驚傳遭無人機攻擊，阿布達比媒體辦公室16日證實，境內規模巨大的「夏哈氣油田」（Shah gas field）遭到無人機轟炸起火。目前該氣田已緊急暫停營運進行損害評估，受到區域衝突影響，阿聯酋每日原油產量已大幅縮減超過一半。

無人機轟炸引發火災 氣田營運緊急「喊卡」

根據《路透社》報導，位於阿布達比西南方約180公里的夏哈氣油田，16日遭無人機攻擊後隨即引發火勢。

阿布達比媒體辦公室在社群平台X發文指出，官方救援團隊已在第一時間趕赴現場，成功控制並撲滅火災，所幸目前並未傳出任何人員傷亡。

不過，為了確保安全並進行詳細的損害評估，夏哈氣油田的所有營運項目目前已全面暫停。

荷莫茲海峽形同關閉 阿聯酋石油產量腰斬

消息人士透露，隨著與伊朗的衝突升溫，加上荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前形同關閉，迫使阿聯酋國家石油巨頭「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）不得不採取大規模的停產措施。目前阿聯酋的每日原油產量已經下滑超過50%。

除了氣田遭到攻擊，阿聯酋關鍵的出口轉運站富吉拉港（port of Fujairah），近日也兩度因獨立的無人機攻擊事件，導致原油裝載作業被迫中斷。雖然消息指出部分裝載作業已重新啟動，但區域局勢仍相當緊張。

全球最大氣田之一 位於「空域沙漠」核心

夏哈氣油田是全球規模最大的高含硫氣田之一，坐落於阿布達比以西的「空域沙漠」（Empty Quarter desert）。

該氣田由阿布達比國家石油公司（ADNOC）與美國西方石油公司（Occidental Petroleum Corp.）共同經營，在全球能源供應中佔有重要地位，此次遭襲停工引發國際高度關注。