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台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬

▲▼台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬。（圖／翻攝自臉書／帥狗HandsomeDoge）

▲全新「超框卡」插圖跳脫畫框，近日推出的卡包，集結歷代卡牌怪獸代表性主角。（圖／翻攝自遊戲王官網）

記者柯沛辰／綜合報導

知名卡牌遊戲《遊戲王》近日推出全新設計「超框卡」，18種限量百張編號的稀有版卡片，成為這次主角篇卡包最具收藏價值的夢幻逸品。幾天前，馬來西亞才有玩家用剪刀開包，意外剪壞限量神卡。如今台灣玩家也開紅，由知名遊戲網紅「帥狗」開出限量51號的超框板黑魔導，市價上看新台幣130萬元。

▲▼台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬。（圖／翻攝自遊戲王官網）

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▲每張「至尊稀有卡」均刻有獨立的序號，獨一無二，不存在相同序號。（圖／翻攝自遊戲王官網）

主角篇推全新超框設計　青眼白龍、黑魔導都入列

《遊戲王》2月28日推出「決鬥怪獸界限超越典藏包－主角篇」，以主角卡牌為主題，推出全新的「超框卡」設計，全套共80種卡片，包括經典的初代青眼白龍、黑魔導、黑魔導女孩等，都將以超框形式呈現。

其中，最受矚目的18種是附有專屬序號的至尊稀有版，全球限量100張，編號是001~100/100A，而轉手價視卡片內容，從20萬至120萬元不等，吸引全球人士搶購、試手氣。

▲▼台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬。（圖／翻攝自臉書／帥狗HandsomeDoge）

▲帥狗開出限量「超框黑魔導」，市價上看130萬元。（圖／翻攝自臉書／帥狗HandsomeDoge）

帥狗直播抽中51號黑魔導　觀眾驚呼現賺一台車

台灣遊戲YouTuber「帥狗」近日直播開箱新卡包，驚喜抽中編號51號的「黑魔導編號卡」（051A），表情一度失控，也讓觀眾驚呼「現賺一台車！」不過，帥狗強調，雖然卡片是他開出的，但他是替觀眾開卡包，所以卡片是對方的。

大馬玩家才剪壞25號神卡　從天堂掉地獄掀熱議

無獨有偶，馬來西亞近日也有一名玩家幸運開出黑魔導超框卡，編號是25號（025A），但他用剪刀開封時，不慎剪壞卡片一角，當場從天堂掉到地獄，直接崩潰暴哭，戲劇性的一幕在圈內也引發熱議。

▼馬來西亞也有人抽到專屬「超框黑魔導」，但結局很悲劇。（圖／翻攝自遊戲王官網）

▲▼台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬。（圖／翻攝自遊戲王官網）

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