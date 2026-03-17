快訊／伊朗大規模空襲！　阿聯宣布「關閉領空」

▲杜拜國際機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）民用航空總局（GCAA）於當地時間17日緊急宣布，因應伊朗發動的新一波飛彈與無人機攻擊，為確保航班、機組人員及領土安全，即刻採取「例外的預防性措施」，暫時且全面關閉國家領空。

伊朗發動飛彈、無人機攻勢

根據《半島電視台》報導，這項全面封鎖領空的決定，主要源於區域安全局勢的急遽惡化。阿聯國防部證實，軍方目前正全力應對來自伊朗的新一波大規模襲擊，攔截多枚飛彈與無人機。官方強調，這項「例外措施」是為了在動盪局勢中，最大限度地保護國家領土及航空安全。

維護主權列為最高優先

民航局（GCAA）指出，關閉領空的決策是在針對安全及營運風險進行全面評估後所做出的，並已與國內及國際相關單位達成充分協調。當局重申，維護領空安全與捍衛國家主權，是目前絕對的首要任務，官方也將持續監控後續進展，並隨時向公眾發布最新消息。

受影響乘客可獲住宿協助

針對領空關閉導致的交通中斷，民航局強烈呼籲所有受影響的乘客，應立即主動與所屬航空公司（Airlines）聯繫，以獲取最新的航班調整資訊。同時，航空公司也將與當地相關部門配合，為滯留乘客提供必要的住宿與協助。

官方也再次提醒，在特殊時期應保持冷靜，務必僅從官方管道獲取資訊，切勿聽信或散布未經證實的消息。