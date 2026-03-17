清秀女竟是「雙北大盜」　犯案過程全都錄

▲雙北地區近期再度傳出有女子前往店家消費，以千元大鈔要求店家找零，卻聲稱店家未給500元，事後店家調閱監視器才發現女子迅速將500元藏起。（圖／AI示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雙北近期再度出現500元大盜！有店家去年中至年底間，遇到一名女子前來消費，女子在餐後掏出千元現鈔付餐費，看似再正常不過的平凡日常，但女子收到店家找給她的錢後，卻隨即向店員反應，「漏找500元」鈔票，儘管店員當下感覺有異，仍以為是真的漏找，隨即再抽出一張500元給女子，事後越想越不對，調閱監視器畫面後竟發現女子在收到找錢後，如變戲法般迅速將500元抽走，向店員表示少找500元，速度之快，幾乎難以察覺。

據了解，今年39歲的何姓女子早年長相甜美，自述大學畢業，未料卻從26歲因不明原因開始向店家詐騙500元，同樣手法一騙就是13年；而根據判決資料顯示，何女疑似患有多項身心疾病，十餘年來一直在店家上演類似詐騙手法，在雙北執法人員眼中已「小有名氣」。

▲女子向店家消費時，給出千元大鈔找零，卻趁機將500元抽走。

判決書指出，39歲的何姓女子去年7月15日下午前往新北市一間知名連鎖拉麵店消費，共計花費175元，她也當場支付1000元鈔票給店家，然而當店家收到千元紙鈔，並將剩餘的825元找錢給何女後，何姓女子竟直接將500元紙鈔收入外套口袋中，隨即向店家表示找零少了500元，讓店家誤以為真的少找500元給何女，再次將500元紙鈔交給她。

然而當天營業結束後結帳，店家隨即發現當日營業額少了500元，當場想起今天有客人表示漏找500元，隨後調閱監視器畫面後卻發現，何姓女子在收到找錢後，迅速將手上的500元對摺，利用店家視線死角將500元收入外套口袋中，讓店家氣得報警處理。

警方獲報後也通知何姓女子到案說明，何女事後坦承犯行，並將500元返還給店家，而店家事後同意不對何女追究。不過新北地方法院審理後仍認為何女不思循正當管道獲取財物，導致店家承受財產損失，念其犯案後坦承犯行，並已賠償店家所受損害，依詐欺取財罪判處其拘役5日，得易科罰金。

▲何姓女子早非第一次犯案，其在雙北地區多間店家消費，以同樣手法聲稱店家未給500元。

只是實際搜尋何女過去的犯罪紀錄卻發現，其去年1月30日下午前往台北市一間火鍋店消費，向店家購買190元的外帶鍋物，事後以千元紙鈔支付，卻以同樣手法迅速將500元收入口袋中，並向店家表示少找500元，讓店家信以為真，直到後續察覺異狀才報警處理。

不過此次何女被抓包後卻辯稱，「自己根本沒去過這間店」、「當天沒有在士林」，且監視器畫面所拍攝到的人並不是她等語，但店家卻提出具體事證，表示當日營收就是短少500元，且監視器早已明確拍下何女的犯行，何女明明有收到500元找錢，卻將500元火速收入外套口袋內，再向店家要求補給紙鈔。

對此，士林地方法院審理後，認為何女事後未與當事店家和解或賠償，犯後坦承犯行，衡量受害店家所受損失非高，但審酌何女犯罪動機、目的、手段與其前科素行、智識程度與家庭經濟之狀況等，儘管檢察官求刑為不得易科罰金之有期徒刑之刑，法官斟酌上情認為求刑過重，判處何女拘役30日，得易科罰金。

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