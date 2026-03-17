美軍證實13人陣亡！　200官兵傷勢曝光

▲六名於科威特殉職的美國陸軍第103後勤司令部官兵遺體，於多佛（Dover）舉行移靈儀式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美伊衝突持續升級，美國軍方17日證實，在美國、以色列與伊朗的戰火中，已有至少200名美軍官兵受傷。美國中央司令部指出，大多數傷者為輕傷，已有180人重新返回工作崗位，但截至目前為止，已有13名官兵不幸在衝突中陣亡。

「史詩怒火行動」美軍200人傷 10人傷勢嚴重

根據《衛報》報導，美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）透過電子郵件表示，「自『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）展開以來，約有200名美軍官兵受傷。」霍金斯指出，受傷官兵中的絕大多數傷勢較輕，其中180人已經返回崗位。

儘管軍方未在後續追問中詳細說明受傷原因或具體傷情，但根據ABC引述匿名官員說法，官兵傷勢包含燒燙傷、彈片傷以及創傷性腦損傷。霍金斯先前也曾提到，200名傷者中至少有10人屬於「重傷」。

加油機墜毀、無人機空襲 13名美軍官兵陣亡

根據最新統計，目前已累計13名美軍官兵在與伊朗的戰爭中喪生。上週，一架美軍加油機在伊拉克西部墜毀，導致機上6名組員全數罹難。

此外，伊朗派出的無人機日前襲擊了科威特一處民用港口的作戰中心，造成6名美軍人員死亡；另一名美軍士兵則是在沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan airbase）遭受襲擊受傷後，最終傷重不治。

這場衝突也造成區域嚴重傷亡，伊朗駐聯合國大使上週更新數據指出，已有超過1300名伊朗人喪生；黎巴嫩則有數百名平民死亡，以色列方面則有15人死亡。