伊朗「超限戰」符合牛頓第三定律　郭正亮曝現實結局

▲伊朗神權政府仍牢牢把控社會，透過「超限戰」影響全球經濟。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

伊朗封鎖荷莫茲海峽，持續影響全球石油供給，美媒也熱議川普陷入兩難。對此，前立委郭正亮直言，伊朗全面反擊，正採取「超限戰」與「不對稱作戰」策略，正符合牛頓第三定律。

伊朗已經做到10件事 「不輸就是贏」

郭正亮16日在《亮點交鋒》節目分析，霸權在地緣的各個關鍵點都是連動的，如果美國連源頭的荷莫茲海峽都不能控制，對亞洲至關重要的馬六甲海峽也將失去作用，所以這次「美國不贏就是輸」，「伊朗不輸就是贏」。

郭正亮說，伊朗已經做到很多事情，讓美國汗流浹背，分別有10項，依序是「政權更迭未發生」、「未徹底摧毀核設施」、「無法完全癱瘓伊朗導彈」、「無法阻止導彈攻擊美軍基地」、「失去阿拉伯半島的美軍雷達」、「美軍消耗數十年累積彈藥」、「封鎖海峽造成能源危機」、「美國不得不取消對俄制裁」、「阿拉伯半島將重新評估與美關係」。

▲美國中央司令部公​​布美軍行動畫面。（圖／美國中央司令部）

封荷莫茲加紅海 郭正亮：這就是典型超限戰

郭正亮直言，荷莫茲海峽跟紅海同時被封，一個是波灣石油、天然氣出不來，一個是蘇伊士運河進不去，顯然是伊朗在搞「沒有上限的戰爭」，既然軍力打不過，就製造區域性的經濟動盪，大家一起來同歸於盡、都別過好日子，這就是典型的不對稱作戰、超限戰。

如今伊朗總統提出3個條件，首先是國際保障，保證美國跟以色列不會再打伊朗，這一保證肯定牽扯俄羅斯跟中國；第二，賠償伊朗的戰爭損失，就算美國為了面子不賠，但海灣國家願不願意？很難說。因為海灣國家的主權基金超過5兆美元，有錢賠；第三，美國必須取消經濟制裁。

▲伊朗首都德黑蘭遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

海灣國家恐掏錢止戰 戰後也將重估與美關係

郭正亮指出，海灣國家本以為親美、供美軍設基地可以換來保障，現在反而挨打，戰後肯定會重新審視、評估與美關係，也不一定會點頭同意美軍重建基地或雷達。尤其現在阿聯的不動產指數暴跌了三分之一，還在持續下跌；杜拜本來是旅遊中心，現在銀行封了，科技中心被炸，無人敢去，那海灣國家很可能會出錢，讓伊朗不要打了。

郭正亮表示，這就是他常說的，政治也符合牛頓第三定律，作用力跟反作用力成正比，你把伊朗打那麼慘，他已經沒東西可輸，所以用超限戰，把全世界經濟都捲下水。