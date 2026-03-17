希望美國不要太早停手！　海灣國家盼終結伊朗軍事能力

▲美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗戰事進入第3周之際，多名海灣地區消息人士透露，雖然波斯灣阿拉伯國家並未要求美國對伊朗開戰，但現在不少國家正敦促華府不要過早停手，以免讓伊朗仍保有威脅區域能源命脈的能力。

海灣國家希望美國解決伊朗

路透社報導，3名海灣消息人士表示，區域內多國政府希望美國徹底削弱伊朗軍事力量，避免伊朗未來再次威脅波斯灣的石油運輸與區域經濟。同時，5名西方與阿拉伯外交官指出，美國也正施壓海灣國家加入美國與以色列對伊朗的軍事行動。

其中3名外交人士表示，美國總統川普希望展現區域國家對這場軍事行動的支持，以提高國際正當性，同時強化美國國內對戰事的支持。

伊朗越線 引海灣國家眾怒

沙烏地阿拉伯智庫「海灣研究中心」（Gulf Research Center）主席薩格爾（Abdulaziz Sager）表示，海灣地區普遍認為伊朗已跨越各國的安全紅線。他說，「一開始我們反對這場戰爭，也曾為伊朗辯護，但當他們開始對我們發動攻擊時，他們就成了敵人，沒有其他方式可以形容。」

消息人士指出，伊朗已透過飛彈與無人機攻擊海灣6國的機場、港口、石油設施與商業中心，同時干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。該海峽承載全球約20％的石油運輸，是海灣經濟的重要命脈。

這些攻擊加深了海灣國家的憂慮。多國認為，如果伊朗仍保有重要的攻擊武器或武器製造能力，未來每當區域緊張升高時，伊朗都可能再次威脅能源航道。

什葉派與遜尼派長期不睦

一名海灣消息人士表示，隨著美國與以色列空襲持續升級、伊朗也對美軍基地與區域民用目標發動攻擊，海灣領導層目前的共識十分明確，即希望川普徹底削弱伊朗軍事能力。該人士說，否則海灣國家將長期生活在威脅之下。

伊朗以什葉派穆斯林為主，而多數海灣阿拉伯國家則為遜尼派政權，雙方長期互不信任。這些國家同時也是美國的安全盟友，境內設有美軍基地。

多年來，伊朗及其盟友被指控多次攻擊海灣地區能源設施。其中包括2019年對沙烏地阿拉伯阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）石油設施的攻擊。當時該事件使沙國原油產量一度減半並震動全球能源市場，伊朗則否認參與。

海灣國家不行動風險反而最大

對海灣國家而言，目前最大的風險反而是不採取行動。消息人士指出，伊朗近期攻擊不僅造成實際破壞，也動搖海灣國家多年來建立的「安全與穩定」形象，而這正是當地推動貿易、觀光與經濟多元化的重要基礎。

薩格爾表示，如果美國在任務完成前撤出戰事，海灣國家將不得不獨自面對伊朗的壓力。他說：「如果美國在任務完成前離開，我們將被迫自己面對伊朗。」