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德、西、義拒護航荷莫茲海峽！　川普氣炸：忘恩負義

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美以對伊朗戰爭進入第三週，美國總統川普要求盟友派軍艦護航荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的要求卻遭到多國回絕。對此，他16日在白宮憤怒痛批西方夥伴忘恩負義，強調美國保護了這些國家幾十年，關鍵時刻卻見死不救，並預告很快就會公布願意協助美國的國家名單。

盟友集體「已讀不回」？川普怒批：簡直忘恩負義

根據《路透社》報導，包含德國、西班牙及義大利在內的多個美國長期盟友，日前明確表示「目前沒有計畫」派遣軍艦協助重啟荷莫茲海峽。川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室的一場活動中，對此顯然感到相當火大。

「有些國家非常積極，有些則不然，」川普語氣帶刺地表示，「有些國家我們已經幫助了非常、非常多年，保護他們免於可怕的外部威脅，但現在他們卻一點熱誠都沒有。」

他直言，這種「積極程度」對他而言至關重要，更抨擊這些受美國庇護數十年的夥伴，在關鍵時刻的反應令人心寒。

全球能源危機引爆　德國不收爛攤子

目前美、以與伊朗的衝突仍看不見盡頭，伊朗利用無人機與水雷有效封鎖了戰略地位極其重要的荷莫茲海峽。該水道承載了全球約20%的石油與液化天然氣，封鎖導致全球油價狂飆，通貨膨脹的陰影籠罩全球。

然而，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林強硬回應，指出德國受限於《基本法》，在缺乏聯合國、歐盟或北約授權的情況下，無法隨意派兵。梅爾茨更不滿地吐槽，華盛頓與以色列在對伊朗發動攻擊前，根本沒跟德國商量過，現在卻要盟友來收爛攤子。

「中日該感謝我們」　川普預告：很快公布幫忙名單

CNN報導指出，儘管面臨多國拒絕，川普仍對外宣稱護航行動已有進展。他表示，「已經有幾個國家同意了，我們很快就會公布名單，其中有些國家在第一時間就跳出來支持。」

川普在受訪時更點名中國與日本，認為這兩國高度依賴荷莫茲海峽獲取能源，現在美國與以色列在第一線作戰，這些國家「應該要好好感謝我們」。

川普強調，他對盟友的不配合感到失望與驚訝，暗示未來美國的對外保護政策可能會因此重新評估。

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