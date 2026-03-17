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社會 社會焦點 保障人權

民宿太暗「門打不開」誤認遭拘禁　租客嚇到撞破門反挨告

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）前年5月入住台南市某民宿，抵達後發現民宿環境不佳，想要離開卻無法打開大門，他誤以為遭到非法拘禁，嚇得打電話報警，並用身體把側門撞開脫困，卻因此挨告。台南地院二審法官審理之後，依犯毀損他人物品罪，判處阿茂拘役5日，得易科罰金5000元，全案確定。

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲阿茂誤認遭到非法拘禁，撞壞民宿側門脫困，結果反而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2024年5月間以租客身分入住台南市某民宿，因誤認遭到拘禁，為了離開民宿，竟用身體撞開側門，導致門鎖毀損，一審被法院依犯毀損他人物品罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

案件上訴至二審，阿茂辯稱，抵達民宿之後發現現場環境不佳，建築沒有招牌、標示，而且光線昏暗、動線異常，現場也無人接待，他進入之後覺得怪異，想要離開卻發現大門完全無法打開，打電話向業者求助未獲得正面回應，誤以為遭到拘禁，情急之下才會報警並撞開側門脫困，他和業者無冤無仇，真的不是故意滋事，只是出於求生本能才會做出這樣的判斷。

台南地院二審法官表示，經查，阿茂的確曾在進入民宿之後撥打緊急電話至派出所，並表明自己被困住、快被擄走，希望警方派人前往協助。

法官指出，阿茂雖然沒有實際受到拘禁，但他當時所處的環境及心理狀態，讓他誤會遭到非法拘禁，進而把門撞開自救，這場誤會有具體客觀脈絡可循，並非完全基於揣測、臆測或妄想而來，所以他的行為符合「誤想正當防衛」。

不過，法官也提到，其實民宿現場還是有一些標示，如果阿茂當時能先冷靜下來分析，應當可以發現自己並未遭到拘禁，他的錯誤應屬可避免，不能阻卻故意，也不得阻卻責任，所以只能按情節減輕責任，最終裁定撤銷原判決，並依犯毀損他人物品罪，改判處阿茂拘役5日，得易科罰金5000元，全案確定。

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