黃國昌爆放棄了！　被柯文哲比下去

▲以主席身分帶頭參選新北市長的黃國昌，遭爆排不出陸戰行程，黨內「棄守陸戰、坐等藍白合」質疑蔓延。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藍白啟動縣市長選戰整合進入深水區，本刊調查，以民眾黨主席身分帶頭參選新北市長的黃國昌，遭爆「排不出選戰行程」，近3週公開行程多是空戰，陸戰行程甚至比創黨主席柯文哲還少，「棄守陸戰、坐等藍白合」的質疑已在白營內部蔓延。

本月15日，黃國昌與網紅館長合體，直播開箱他的新北競總，試圖以網路空戰博取選民目光，被問及是否會有更多戶外與選民互動的行程？黃國昌說，新北市要找到戶外開講的地方沒那麼容易，「我們很努力的在找！」並要媒體記者推薦地點。

▲國民黨主席鄭麗文（右）、民眾黨主席黃國昌（左）14日宣布藍白共同政見，兩陣營縣市長整合已進入深水區。

白營內部不只一人向本刊爆料，指黃國昌投入新北市長選戰後，已近3個禮拜「根本排不出行程」，完全不像一個市長參選人，就連新北競選團隊也傳出覓才碰壁的現象，到了週末假日，原本是參選人把握時間接觸第一線基層的好機會，但卸任主席柯文哲的陸戰行程甚至還比黃國昌多。

▲身陷官司的白營卸任主席柯文哲（中），週末行程常常比現任主席黃國昌還滿。

民眾黨所發的採訪行程即常見到，現任主席黃國昌「明日無公開行程」，創黨主席柯文哲則排滿行程的諷刺現象，讓白營不少人私下議論：「難道國昌已打算棄守陸戰，坐等藍白合就好？」

本刊進一步統計黃國昌自春節開工至本月15日的每天公開行程，發現有整整21天完全沒有安排傳統的陸戰掃街或拜票行程，更有9個全天沒有任何公開行程。

▲白營抱怨黃國昌新北競選行程少得可憐，白營媒體群組更常出現黃國昌無行程、卸任主席柯文哲卻行程滿檔的諷刺現象。

檢視黃國昌開工以來的公開行程，除了上廣播節目、YouTube直播，跟新北競選直接相關的行程只有三場政見記者會，另像是開工團拜、228「一日北高」單車活動或是北檢出庭應訊受訪等，都是黨務例行行程或無關選戰的個人官司事務，勉強與新北沾得上邊的陸戰活動，僅有「哥哥姐姐金嗓大賽」起跑記者會，但也是屬於空戰行程，無怪乎不少白營幕僚向本刊記者直言，「昌都沒有地方行程、排不出來」、「要選新北市長卻沒看到人」、「競辦的媒體群組也都很安靜」。

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