美軍傷亡油價飆漲！　川普打伊朗反讓MAGA陣營動搖

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動空襲已過兩周，美國總統川普在政治上逐漸陷入被動局面，聲望下滑速度加快，甚至在「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）支持者之間也出現疑問。部分支持者指出，川普曾承諾減少海外戰爭、專注國內事務，但近期先後對委內瑞拉與伊朗採取軍事行動，卻未清楚說明戰爭目標與結束方式。

MAGA陣營動搖

美聯社報導，川普在就職一周年演說中強調已帶領美國走出困境，但目前戰事帶來的現實包括美軍傷亡、油價飆升與金融市場下跌，使社會不安情緒升高。

同時，俄羅斯被認為在戰事初期情勢中受益。川普政府放寬對部分俄羅斯石油運輸的制裁，在油價上漲背景下讓俄羅斯獲得更多收入，也削弱過去多年限制俄羅斯軍事資金來源的努力。

川普自陷困境 民主黨整合再起

另一方面，2024年總統大選失利後一度士氣低落的民主黨逐漸重新整合，在多場地方改選與補選中取得不錯成績，其中部分選區原本是共和黨優勢地區。隨著今年11月期中選舉接近，民主黨團結反對川普的伊朗政策，並將經濟動盪視為共和黨未能降低生活成本的證據。

民主黨全國培訓委員會（National Democratic Training Committee）執行長迪特里希（Kelly Dietrich）表示，「我認為民主黨在今年11月的期中選舉中處於非常有利的位置。」

川普在空襲行動後不久宣稱美軍取得壓倒性勝利，並在肯塔基州集會上表示，「通常不喜歡太早說勝利，但我們贏了，第一個小時就結束了。」然而伊朗並未投降，反而持續以飛彈與無人機攻擊海灣周邊國家，並封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），中斷燃料與天然氣供應，對全球能源市場造成影響。伊朗對美軍基地的攻擊也造成傷亡，部分軍機被擊落或受損。

西方盟友不挺

多數西方國家雖認為伊朗政府存在人權問題，但對美國在未充分告知盟友、也未經聯合國同意的情況下發動軍事行動感到不滿，因此不願提供更多協助。

川普近日搭乘空軍一號（Air Force One）返回華府途中批評盟友，並點名英國首相施凱爾（Keir Starmer）拒絕派出海軍護航荷莫茲海峽，稱對方「不像邱吉爾（Winston S. Churchill）」。

美軍傷亡、油價飆漲衝擊信心

川普同時批評媒體誇大美軍損失，日前甚至支持聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）吊銷部分電視台執照，除非媒體「改變報導方向」。

油價居高不下也可能衝擊共和黨選情。川普被問及油價上漲的政治影響時表示：「我必須做正確的事，我不能因為不想讓油價在短期內上漲，就讓伊朗擁有核武。」

美國能源部長萊特（Chris Wright）在美國國家廣播公司（NBC）節目中表示，美國民眾已感受到能源價格上升，而這種情況可能還會持續「幾周」。

這場戰爭也在MAGA支持者之間引發分歧，有人支持軍事行動，也有人指出川普競選時曾承諾要結束戰爭。民主黨策略顧問班諾（Brad Bannon）表示：「只要提醒選民汽油價格上漲，所有商品價格也會跟著上升，選民自然會注意到。」