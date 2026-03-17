盟友不挺！　英官員回應川普：沒必要滿足美國每一項要求

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日批評英國未派遣軍艦協助維護荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全，甚至暗示此舉可能影響北大西洋公約組織（NATO）的未來。對此，英國政府高層公開回應，強調倫敦沒有義務配合華府提出的每一項要求。

川普重交易 拿荷莫茲海峽安全換北約未來

英國《衛報》（The Guardian）報導，英國就業與退休金大臣麥克法登（Pat McFadden）表示，川普是一位「非常注重交易」的總統，外界應從這個角度理解他對盟友提出的要求與壓力。

川普在接受《金融時報》（Financial Times）訪問時，再度表達對英國未派軍艦前往荷莫茲海峽的不滿。他指出，該海峽是全球最重要的海上能源運輸通道之一，目前因伊朗的報復性攻擊而面臨安全威脅。

川普表示，「從這條海峽受益的國家理應幫助確保那裡的安全。如果沒有回應，或者回應是否定的，我認為這對北約的未來將非常不利。」

當被問及若盟國未依美方要求採取行動，美國是否可能減少對北約的支持時，麥克法登在接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，川普的說法反映了他的行事風格。他說，「這就是總統的作風。你剛剛引用的那句話，其實已經說明了一切。」

麥克法登指出，本屆美國政府的政策風格高度「交易導向」，而英國需要在這樣的現實環境下調整應對方式，同時維持長期穩固的英美關係。他強調，英國在這場衝突中並非主導角色，目前倫敦沒有派遣軍艦，而是計畫部署掃雷無人機協助維持航道安全。他表示，如果直接派出軍艦，可能進一步升高區域緊張局勢。

麥克法登：英國不必無條件支持美國每一項行動



麥克法登指出，具體行動仍將由英國首相施凱爾（Keir Starmer）決定，但整體政策方向是避免英國成為衝突的主要參與方。

他稍早接受電台訪問時也表示，儘管華府近期言論強硬，但英美兩國之間仍維持「良好且密切」的關係。他說，「但這並不意味著我們必須無條件支持美國選擇的每一項行動。」

報導指出，施凱爾近來一直試圖維持與川普的良好互動，在公開談話中多次表達友善立場。然而川普仍多次批評施凱爾，稱他在對抗伊朗問題上「缺乏熱情」，並曾表示，「我們現在面對的不是溫斯頓邱吉爾（Winston S. Churchill）。」

唐寧街方面則表示，英國目前的立場是協助防禦伊朗無人機與飛彈攻擊。英方認為，這種做法既符合國際法，也與英國國內民意相符。