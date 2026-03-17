網紅衝流量「惡搞賣場食物」判更重　必須入獄服刑

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網紅衝流量「賣場惡搞食物」判更重　必須入獄服刑

▲詹姆士稱影片中使用的商品都有結帳。（圖／翻攝自Instagram／dai_james0925）

▲詹姆士稱影片中使用的商品都有結帳。（圖／翻攝自Instagram／dai_james0925）

記者葉國吏／綜合報導　

IG有2.9萬粉絲的網紅「詹姆士（呈）」戴姓男子，2023年為了拼流量，夥同賴姓攝影師前往賣場拍攝惡搞影片。戴男在鏡頭前隨意拆封洋芋片、優酪乳試吃後放回貨架，更戲稱「免費的最好喝」，引發社會撻伐。二審法院認為原審量刑過輕，改判戴男8月、賴男6月徒刑，並撤銷戴男緩刑。

這起鬧劇發生於2023年11月，戴男與賴男先後前往台中市賣場。賴男負責掌鏡，戴男則從貨架拿取食品當場拆開食用，並嘻笑評論「放回去就好了」、「不買了走了」，隨後將剩餘商品放回原處。影片更打上「這都免費的」、「繼續搞事」等荒唐字幕，甚至喊話要網友學起來。

損害商譽引發恐慌　賣場怒告散布不實流言
影片上架後遭網友炎上，戴男雖兩度道歉聲稱私下有結帳，但賣場認為影片內容散布「可隨意拆封放回」的不實訊息，嚴重影響食品衛生管理，導致消費者產生食安疑慮並損害公司商譽，憤而對兩人提起告訴，堅決維護品牌名譽。

▲▼往紅詹姆士呈。（圖／翻攝自Instagram／dai_james0925）

▲網紅詹姆士呈。（圖／翻攝自Instagram／dai_james0925）

台中地院一審時，考量戴男與賴男已與兩家業者達成和解，共計賠償40萬元，且兩人皆坦承犯行、年紀尚輕，因此依妨害信用罪判處戴男6月、賴男4月徒刑，並給予緩刑2年。然而，檢方認為判決過輕提起上訴，案經二審合議庭審理後，認定其行為嚴重紊亂市場秩序。

二審加重刑責撤銷緩刑　網紅需為流量代價負責
二審法官認為，戴男身為網紅明知網路傳播力極強，卻為了流量惡意散布誤導大眾的影片，造成不必要的消費恐慌，侵害業者信用甚鉅。最終改判戴男8月徒刑、賴男6月徒刑，並撤銷戴男的緩刑宣告。全案經此判決後正式確定，戴男恐須入獄服刑，為其荒唐行徑付出代價。

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