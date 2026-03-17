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川普陷「打還是撤」兩難　美媒曝各有嚴重後果

▲▼2026年3月15日，美國總統川普在返回華府的空軍一號專機上向記者發表演說。（圖／路透）

▲繼續戰鬥還是設法抽身？川普面臨嚴峻選擇。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

伊朗封鎖荷莫茲海峽，持續影響全球石油供給。美國總統川普14日呼籲盟國協助保障海峽安全。對此，美國媒體分析，川普陷入天人交戰，是要繼續攻打伊朗？還是宣稱勝利而從戰爭中抽身？無論選擇何者，都是艱難選項，也將導致嚴重後果。

若繼續作戰代價更高　盟國裂痕、基本盤也鬆動

根據《紐約時報中文網》報導分析，如果川普選擇繼續對伊朗作戰，將加劇財政負擔，導致與盟國關係進一步破裂。如今川普的政治基本盤也出現鬆動，因為他曾承諾會避免讓美國陷入更多戰爭，但眼下作法卻背道而馳，不僅使更多美國人出現傷亡，也正將全球能源市場攪得混亂不堪。

若現在撤軍也有隱患　伊朗強硬勢力與核燃料仍在

如果川普選擇現在撤軍，即便就軍事成果上看，已經摧毀伊朗大部分導彈庫、防空系統，並癱瘓了其海軍，還擊斃執政近40年的伊朗最高領袖哈米尼。不過，一個更加激進的神權政府仍在掌權，且繼任的兒子已經宣示將繼續不對稱作戰，血腥殺害抗議者的伊斯蘭革命衛隊、民兵組織也依然紋絲不動。

▲▼ 伊朗德黑蘭。（圖／路透）

▲伊斯蘭革命衛隊、民兵組織仍牢牢把控伊朗社會。（圖／路透）

此外，如果現在撤軍，那批處於恐懼核心、接近武器級的核燃料仍留在伊朗境內。在開戰之處，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾強調「必須有人去把它取回來」暗示進行地面行動，以確保伊朗不再具備生產核武器能力，而川普也曾公開表示他正在考慮，但似乎尚未下定決心。

戰事進入第3週　美軍增兵中東、傷亡持續攀升

如今戰爭進入第三週，已有13名美軍士兵陣亡，總計已有2100多人喪生，其中大多數在伊朗。根據伊朗駐聯合國代表的數據，截至目前，已有超過1348名伊朗平民喪生。美軍14日襲擊哈爾克島後，美國正向中東增派2500名海軍陸戰隊成員，使駐軍總數達到5.25萬人。

▲▼ 伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲伊朗石油命脈哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

川普稱憑感覺做決定　共和黨憂持續投入傷基本盤

川普糾結於「留還是走」已經檯面化，他時而暗示戰爭幾乎已經獲勝，時而又承認前線仍有激戰。這位自稱因「預感」伊朗正要發動攻擊而下令開戰的總統，前幾天告訴福斯新聞，他會「憑骨子裡的感覺」做決定。不過，一些共和黨的人擔心，若美國持續投入並使傷亡上升，基本盤可能發生分裂。

 
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