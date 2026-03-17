台供應鏈入列！輝達Vera Rubin下半年推出　7晶片打造AI超級電腦

▲輝達GTC大會。（圖／翻攝輝達官方YT）



記者張靖榕／綜合報導

輝達（NVIDIA）在2026年GTC大會上宣布推出新一代Vera Rubin AI平台。輝達執行長黃仁勳表示，該平台代表AI運算的一次世代級跨越，由7款全新晶片架構組成，打造專門面向代理型AI（Agentic AI）的新型AI基礎設施。整體系統以多種機架架構整合成一台大型AI超級電腦，可支援從模型訓練到推理的完整AI運算流程。

七大核心晶片構成AI運算架構

輝達指出，Vera Rubin平台整合七項核心元件，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU、Spectrum-6乙太網路交換器，以及新整合的Groq 3 LPU推理加速器。透過系統層級的協同設計，整體架構可支援多種AI工作負載，包括大規模預訓練（pretraining）、後訓練（post-training）、測試時擴展（test-time scaling）與即時Agent推理（agentic inference）。

▲黃仁勳。（圖／翻攝輝達官方YT）



黃仁勳：代理AI轉折點已到來

黃仁勳指出，AI產業正迎來重要轉折點，「Agentic AI的轉折已經到來」。他表示，未來企業將大量部署能自主執行任務的AI代理系統，而Vera Rubin平台將成為支撐新一波AI基礎設施建設的重要核心。

AI資料中心正轉向大型「AI工廠」

輝達表示，AI基礎設施正從過去以單一晶片與伺服器為主的架構，轉向機架級（rack-scale）與POD級（pod-scale）系統，並進一步發展為大型「AI工廠」（AI Factory）。在這種架構下，計算、網路與儲存系統會進行整體協同設計，使整個AI資料中心像一台大型超級電腦運作。

▲輝達GTC大會。（圖／翻攝輝達官方YT，下同）



MGX生態系共同打造大型AI系統

Vera Rubin平台正是為此需求設計。輝達表示，該平台透過超過80家MGX生態系合作夥伴與全球供應鏈共同打造，能將多個機架整合為單一運算系統，以支撐超大型AI模型的運算需求。

NVL72機架成核心運算節點

Vera Rubin平台的核心架構為NVL72機架系統，整合72顆Rubin GPU與36顆Vera CPU，並透過NVLink 6高速互連形成完整AI運算節點。同時搭配ConnectX-9 SuperNIC與BlueField-4 DPU，以提升整體資料傳輸效率。輝達指出，在訓練大型混合專家模型（Mixture-of-Experts）時，該系統所需GPU數量僅為Blackwell平台的四分之一，而推理效能每瓦最高可提升10倍，大幅降低AI模型每Token的運算成本。

高速網路擴展大型GPU叢集

NVL72系統可透過Quantum-X800 InfiniBand或Spectrum-X乙太網路擴展至更大規模的GPU叢集，使系統能維持高運算利用率，同時縮短AI模型訓練時間。

Vera CPU機架支援模擬與驗證

為支援Agentic AI與強化學習等新型AI工作負載，輝達也推出Vera CPU機架。該系統整合256顆Vera CPU，可提供大量CPU運算資源，用於模擬與驗證GPU模型的決策結果。輝達表示，Vera CPU在單執行緒效能與能源效率方面均大幅提升，相較傳統CPU平台可達效率提升2倍、速度提升50％。

Groq LPU強化AI推理能力

在推理運算方面，輝達推出Groq 3 LPX推理機架，整合256顆LPU處理器與128GB片上SRAM，可提供高達640TB/s系統頻寬。當與Rubin GPU協同運作時，推理效能每兆瓦可提升35倍，並能支援兆參數模型與百萬Token上下文推理。

BlueField儲存架構處理AI資料快取

在儲存架構上，輝達推出BlueField-4 STX儲存機架，透過DPU技術打造AI原生儲存層，專門處理大型語言模型與AI代理系統產生的KV Cache。搭配新的DOCA Memos儲存框架，可使推理吞吐量最高提升5倍，同時提高能源效率。

Spectrum-6網路支撐AI資料中心流量

在網路系統方面，Spectrum-6 SPX乙太網路機架負責AI資料中心內部大量東西向流量（east-west traffic）。透過光子整合技術，該系統可提供更高頻寬與更低延遲的機架互連能力。

雲端與伺服器產業全面加入生態系

輝達表示，Vera Rubin平台預計於今年下半年由合作夥伴推出，包括Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azure與Oracle Cloud等雲端服務商，以及CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale與Together AI等AI雲端平台。

台灣伺服器供應鏈將推出相關產品

在系統製造商方面，Cisco、Dell、HPE、Lenovo與Supermicro等企業，以及鴻海、廣達旗下雲達科技、英業達、緯創、緯穎、技嘉、華碩與和碩等台灣伺服器供應鏈廠商，也將推出相關產品。

AI研究機構將使用新平台訓練模型

此外，OpenAI、Anthropic、Meta與Mistral AI等AI研究機構也計畫使用Vera Rubin平台，訓練更大型AI模型，並部署長上下文與多模態AI系統。

黃仁勳：AI資料中心將成為生產力引擎

黃仁勳表示，未來AI資料中心將逐步轉型為「AI工廠」，大規模生產AI推理能力與智慧服務。他指出，「我們正站在新的運算時代開端。AI將成為生產力引擎，幫助人類解決世界上最困難的問題，這一切才剛起步。」