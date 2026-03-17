盧秀燕訪美AIT前主席高規格接待　與華府智庫交流近2小時

記者黃翊婷／綜合報導

台中市長盧秀燕近日展開為期11天的訪美行程，並在美國時間16日與美國在台協會AIT前主席薄瑞光、美國外交關係協會（CFR）代表進行交流，受到高規格接待，雙方會談將近2個小時。

▲薄瑞光（左）2024年5月曾來台拜會台中市政府，當時由盧秀燕（右）親自接待。（資料照／台中市政府）

依照台中市政府公布的訪美行程，盧秀燕在為期11天的訪美行程中，將拜會姊妹市曼徹斯特市政府、馬里蘭州政府、西雅圖市政府、姊妹市塔可馬市政府等地，並與當地僑界交流，期間還會與北美台商會聯合總會簽訂「三合一綠色通道」合作備忘錄，然後在3月19日到21日搭機返台。

根據《聯合報》報導，盧秀燕訪美受到高規格接待，她16日與美國在台協會AIT前主席薄瑞光、華府智庫外交關係協會（CFR）代表會面，雙方交流將近2個小時，談及國家安全、能源及民生等議題，她還在會中表明「台美是堅定盟友」。

盧秀燕強調，此次訪美有3大任務，包括深化台中跟姊妹市的交流、關心以及宣慰僑胞、鞏固台美的邦誼。另外，針對軍購案，盧秀燕表示，台灣在國際上要廣結善緣，不管東邊、西邊、南邊、北邊的朋友，都是一樣，尤其越靠近我們的，都要去跟他們廣結善緣，彼此了解、交流、信任，對於台灣的發展、安全也更好。