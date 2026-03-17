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黃國昌「掃街被狂嗆」白營也嘆氣　川蘇對決漸明朗

白營抱怨黃國昌新北競選行程少得可憐，白營媒體群組更常出現黃國昌無行程、卸任主席柯文哲卻行程滿檔的諷刺現象。（鏡報董孟航）

▲白營抱怨黃國昌新北競選行程少得可憐，白營媒體群組更常出現黃國昌無行程、卸任主席柯文哲卻行程滿檔的諷刺現象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藍白啟動縣市長選戰整合進入深水區，以民眾黨主席身分帶頭參選新北市長的黃國昌，遭爆「排不出選戰行程」，近3公開行程多是空戰，「棄守陸戰、坐等藍白合」的質疑已在白營內部蔓延。本刊調查，黃國昌宣布參選新北市長後，雖找來過去柯文哲核心幕僚戴于文擔任競辦發言人，另由黨中央一名幕僚「支援」新聞聯繫工作，除此之外並未對外宣布組建自己的競選團隊。

1名白營知情人士向本刊透露，昌一度想從線上媒體記者覓才、納入團隊，「但他找不到人、沒人要去」，以過去昌常態性嗆第一線記者的風格，「被找去了，可能也會變成（跟昌一樣）仇恨媒體。」該人士更語帶諷刺說：「自從昌離開立院後，他的整個重心沒了，曝光也沒了，他也不會想說要做什麼！他還是民眾黨的最強戰神喔！」

對於黃國昌幾乎棄守新北陸戰，有白營黨內人士無奈說：「會不會跟他之前掃街到處被嗆有關？」回顧黃國昌2月起卸下立委身分、宣布投入新北選戰後，初期確實安排不少掃街、拜廟行程，但春節期間陸戰與民眾面對面接觸卻幾乎天天遭嗆，屢屢有民眾當面嗆他「臭俗辣」、「一定要選到底」，甚至要他「找回良心」。

藍營對李四川（圖）出線有信心，但對納黃國昌入競選團隊、選後聯合小內閣有不小疑慮。（鏡報李智為）

▲藍營對李四川（圖）出線有信心，但對納黃國昌入競選團隊、選後聯合小內閣有不小疑慮。

相較之下，不論是藍營徵召的李四川或綠營對手蘇巧慧，2人的陸戰行程幾乎都滿檔。以新北政治人物兵家必爭的新北雲林同鄉會為例，14日晚間舉辦新春團拜餐會，蘇、川便雙雙現身尬場拉票，卻不見黃國昌身影；隔天、15日晚，川、蘇則首度在三重果菜市場福德宮建廟活動同框，兩人還握手、先禮後兵，該週末連2天，川、蘇更都強攻新北陸戰，在多個場合同場不同框，而黃國昌除了與鄭麗文舉行共同政見記者會，就只剩一個與館長合體直播的空戰公開行程。

《美麗島電子報》12日公布的最新民調更顯示，若藍白共推昌，蘇支持度暴漲到44.4％，昌僅有28%；若藍白共推前台北市副市長李四川，也僅以39.1%略勝蘇的38%；若三腳督，蘇更以35.7％支持度贏過李的32.1%，狠甩昌的9.8%。顯見「川蘇對決」態勢已明朗，昌反遭邊緣化。


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