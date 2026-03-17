川普呼籲共同護航「荷莫茲海峽」：伊朗軍事盡毀　各國觀望

▲懸掛賴比瑞亞國旗的「神龍號」（Shenlong Suezmax）油輪載運沙烏地阿拉伯的原油，在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，抵達印度孟買的孟買港（Mumbai Port）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普在白宮宣布，美以聯手已徹底摧毀伊朗軍力，目前正持續打擊無人機設施與海軍目標。川普呼籲各國協助維護全球石油運輸命脈荷莫茲海峽的安全，並強調美軍已摧毀7000個目標與百艘艦艇，伊朗空軍與海軍實質上已不復存在。

川普指出，伊朗向鄰國發射無人機的頻率已大幅下降，美軍今日再度摧毀境內3座無人機與飛彈工廠。這場針對軍事與能源設施的飽和打擊，讓伊朗的防空系統與領導層陷入癱瘓。上週針對哈格島（Kharg Island）的轟炸，更讓當地除了儲存油管外的設施幾乎全數報銷。

▲貨輪航行於阿拉伯灣（Arabian Gulf），正往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）前進。（圖／達志影像／美聯社）

荷莫茲海峽局勢牽動油價 盟邦支援態度不一

由於荷莫茲海峽承載全球約20%的石油運量，美以軍事行動已引發能源市場震盪。油價飆升恐對川普政府的國內經濟政策造成阻礙，甚至影響11月共和黨的期中選舉選情。川普強調，摧毀剩餘石油設施僅需數分鐘，目前美方正猛烈削弱伊朗威脅商業航運的能力。

針對海峽安全，川普公開呼籲各國投入支援，並點名批評部分長期受美國保護的國家，在此刻卻不願積極表態。他直言，有些國家在面臨外部威脅時受美軍庇護，但當美國需要協助時卻採取觀望態度，這種寧可不捲入其中的做法讓他感到相當不滿。

歐洲多國擔憂衝突擴大 各國維持審慎觀望

儘管川普態度強硬，但多個盟友並未立即響應派艦計畫。德國、西班牙與義大利均表示暫不參與波斯灣任務。而英國與丹麥雖表示會研議協助方式，但仍強調當務之急是讓局勢降溫，避免被捲入全面戰爭。法國方面則語帶保留，僅表示後續可能提供協助。