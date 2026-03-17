「春分」龍抬頭將至　4生肖注意健康

▲春分春暖花開。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「春分」落在3月20日，也恰逢福德正神土地公誕辰，以及「龍抬頭」的日子。命理師楊登嵙提醒，生肖屬「豬、兔、羊、雞」的民眾要注意健康。

春分後晝長夜短

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楊登嵙指出，春分是春天的中分點，這天晝夜長短平均，正當春季九十日之半，這一天陽光直射赤道，晝夜幾乎相等，其後陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短。

楊登嵙表示，春分過後氣溫容易忽熱忽冷，生肖屬豬、兔、羊、雞的民眾需注意關節炎、氣管炎，同時也要觀察心臟、血管的狀況，以因應節氣期間溫度冷熱變化。

可吃韭菜、蔥、香菜等

楊登嵙曾說，春分應多吃食令蔬菜水果、豆芽、豆苗、萵苣等食材，有助於活化身體生長機能，可以多吃韭菜等，其有養陽功效，可增強人體脾胃之氣；適當吃些其他辛甘發散之品，比如蔥、香菜、花生、韭菜、蝦仁等，少食辛辣之物。

楊登嵙提到，注意養肝，協調肝的陰陽平衡；多食用一些甘味食物，如枸杞子、核桃、花生、大棗、桂圓等，這些能補肝益腎，還可泡點菊花茶、薄荷水，能清除肝熱。

楊登嵙提醒，但最好不要喝酒，因春季易傷肝，建議減少飲酒；禁忌偏熱、偏寒、偏升、偏降的飲食誤區，在烹調魚、蝦、蟹等寒性食物時，其必佐以蔥、薑、酒、醋類溫性調料，以防止本菜肴性寒偏涼，食後有損脾胃而引起腹部不舒之弊。

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