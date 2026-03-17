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川普：已要求「川習會」延後一個月　美國正在打仗

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間週一表示，受到美伊戰事影響，原定3月底在北京舉行的川習會將延後約一個月。他強調自己必須留在國內處理戰爭事務，同時也公開要求中國應協助維護荷姆茲海峽的航行安全。

戰事吃緊延後訪中行程
美國總統川普在白宮橢圓形辦公室受訪時提到，目前美方正持續與中方溝通，雖然他本人非常希望能前往北京與國家主席習近平會面，但考量到當前正處於戰爭狀態，他認為自己有責任留在美國坐鎮。因此美方已正式提出要求，希望將會晤時間往後推遲大約一個月。

即便行程出現變動，美國總統川普仍重申他與習近平維持著良好的私人關係。他指出，延期原因非常單純，純粹是因為國家正在打仗，身為領導人必須在關鍵時刻留守。目前雙方仍在針對新的會面時間進行協調，他依然期待能與中方高層展開實質對話。

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲川普宣布川習會延後一個月。（圖／路透）

籲中方承擔航道安全責任
而在正式宣布延期前，美國總統川普接受「金融時報」（Financial Times）訪問時曾直言，希望中方能在川習會登場前，先協助處理荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的局勢。他分析指出，中國有高達90%的石油供應來自該區域，高度依賴這條戰略水道的能源運輸，理應共同分擔安全維護。

美國總統川普認為，若等到雙方碰面才開始討論航道問題，恐怕會錯失處置良機。他強調兩週的時間已經很長，美方希望在出訪前就看到中方具體協助。由於當時已透露訪中行程可能延後，加上如今戰事延燒，這場備受矚目的元首會晤確定將延至4月以後才能成行。

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