川普：已要求「川習會」延後一個月　美國正在打仗

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間週一表示，受到美伊戰事影響，原定3月底在北京舉行的川習會將延後約一個月。他強調自己必須留在國內處理戰爭事務，同時也公開要求中國應協助維護荷姆茲海峽的航行安全。

戰事吃緊延後訪中行程

美國總統川普在白宮橢圓形辦公室受訪時提到，目前美方正持續與中方溝通，雖然他本人非常希望能前往北京與國家主席習近平會面，但考量到當前正處於戰爭狀態，他認為自己有責任留在美國坐鎮。因此美方已正式提出要求，希望將會晤時間往後推遲大約一個月。

即便行程出現變動，美國總統川普仍重申他與習近平維持著良好的私人關係。他指出，延期原因非常單純，純粹是因為國家正在打仗，身為領導人必須在關鍵時刻留守。目前雙方仍在針對新的會面時間進行協調，他依然期待能與中方高層展開實質對話。

▲川普宣布川習會延後一個月。（圖／路透）

籲中方承擔航道安全責任

而在正式宣布延期前，美國總統川普接受「金融時報」（Financial Times）訪問時曾直言，希望中方能在川習會登場前，先協助處理荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的局勢。他分析指出，中國有高達90%的石油供應來自該區域，高度依賴這條戰略水道的能源運輸，理應共同分擔安全維護。

美國總統川普認為，若等到雙方碰面才開始討論航道問題，恐怕會錯失處置良機。他強調兩週的時間已經很長，美方希望在出訪前就看到中方具體協助。由於當時已透露訪中行程可能延後，加上如今戰事延燒，這場備受矚目的元首會晤確定將延至4月以後才能成行。