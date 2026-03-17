31公斤7旬婦重訓突腰疼「送醫竟骨折」　怒告教練求償155萬

▲新北1名體重僅31公斤的76歲婦健身後骨折怒告教練 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

愛運動本是好事！新北市1名76歲洪姓婦人到知名連鎖健身房汐止分館上私人教練課，未料訓練時突然腰部不適，事後被診斷為第一腰椎壓迫性骨折。她認為教練未依身體狀況安排課程，提告求償155萬餘元。士林地院認定她未能證明教練有過失，且未事先告知患有骨質疏鬆，判決敗訴。

洪婦2019年加入該健身房會員並購買私人教練課程，由謝姓教練長期一對一指導。案發前，教練曾替她進行InBody身體組成檢測，結果顯示洪婦體重僅31.7公斤，骨骼肌重14.1公斤、體脂肪重3.9公斤，均低於正常範圍。

2023年5月3日下午上課時，謝姓教練安排洪婦使用「站姿提踵機」進行訓練，需將肩膀頂著器材墊肩，再以腳踝進行墊腳動作。洪婦主張，教練明知她體重與肌肉量都偏低，仍安排她負重約15公斤進行訓練，且在她反應身體不適時未讓她休息或檢查施力方式，導致她受傷。

洪婦也指控，受傷後教練未依健身房內部流程通報主管，也沒有將她送往較近的大型醫院急診，而是帶她到復健科診所就醫，延誤診斷時機，因此提告請求醫療費、背架費、營養品費及精神慰撫金共105萬6205元，並依消費者保護法向健身房請求50萬元懲罰性賠償金。

不過健身房與謝姓教練抗辯，謝男具有體適能健身C級指導員、壺鈴教練及運動按摩技術員等證照，也完成多項肌骨解剖與功能訓練課程，具備專業能力。被告指出，InBody主要是分析身體組成，並不能直接判斷某項訓練是否無法負荷；從檢測結果來看，洪婦下肢肌力不足，因此安排提踵訓練是為了增加肌力。

被告也表示，洪婦在受傷前已完成兩組訓練，第3組才出現不適，而且當時使用的是器材最輕重量；教練一發現她不舒服就立即停止訓練並攙扶她。至於送醫地點，則是依洪婦當時表示不想在大醫院久候，因此改送復健科診所。

法官審理後指出，InBody檢測主要是分析身體組成，無法單憑體重或肌肉量偏低，就認定某項訓練必然不適合。且洪婦在受傷前已完成兩組操作，顯示該項訓練並非完全無法負荷。

法官也勘驗健身房監視器畫面，認定洪婦在操作器材時一出現不適，教練就立即停止訓練並攙扶她，沒有證據顯示教練在她反應不適後仍要求繼續訓練。

此外，洪婦其實患有骨質疏鬆，但她是在事故發生後才透過通訊軟體告知教練。法官認為，骨質疏鬆患者在訓練安排上確實需要特別注意，但在學員未事先告知病史的情況下，教練難以僅從外觀或檢測數據得知該情形。

至於送醫爭議，法官指出，洪婦當時仍可自行行走，教練也已立即載她到診所就醫；若先花時間進行公司內部通報，反而可能延誤就醫，因此難認健身房或教練有疏失。

士林地院綜合認定，洪婦未能證明教練訓練安排或健身房管理有過失，雙方之間也無法證明具有法律上的因果關係，因此判決洪婦敗訴，她請求的105萬餘元損害賠償與50萬元懲罰性賠償金均遭駁回。