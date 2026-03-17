國光女神怒斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後的倔強」

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國光女神蘇心甯斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後倔強」

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

▲Lala證實結束一段感情，近日在街頭崩潰大哭。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

記者柯沛辰／綜合報導

國光女神Lala（蘇心甯）日前證實與交往7個月的男友Tommy分手，主因是對方在交往期間仍撩妹，與其他女生不當互動，讓她心寒怒斬戀情。儘管對方向她道歉，但她受傷很深，近日不僅求助身心科，連走在街頭都會崩潰大哭，仍堅強上工，「這是敬業的我，逼死自己最後的倔強。」

男友陪她走過喪父痛　卻因撩妹越過感情底線

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Lala日前透露，雖然男方陪自己挺過喪父之痛，讓她一度燃起對愛情的希望，但對方所承認的行為，「嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。」讓她身心遭受巨大打擊。對此，男方也公開和Lala的合照道歉，坦言對Lala造成傷害。

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

▲Lala透露男方對感情不忠，讓她飽受情傷。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625，下同）

赴身心科求助療傷　醫師聽聞後也驚呼傻眼

本月7日，Lala曬出去身心科看診的紀錄，坦言要對醫生親口說出受傷經歷，真的需要很大的勇氣，而醫生在聽聞男方的劈腿行徑後，忍不住驚呼：「他這麼多時間、這麼敢喔？」

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

儘管Lala尋求身心科協助，但她短時間內似乎仍無法走出情傷，連走在街上都會忍不住崩潰大哭，坦言「掉眼淚是情緒的流動」，但她還是會堅強上工，「這是敬業的我，逼死自己最後的倔強。」

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

43歲仍維持火辣狀態　喊話自己哭也要哭得漂亮

43歲的Lala依舊維持高顏值及火辣身材，她表示雖然難過，但仍然要當一個精緻女孩，把難過的時間拿去變美，「鼓起勇氣愛，連哭也要哭得很漂亮。」

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

▲▼國光女神Lala（蘇心甯）。（圖／翻攝自IG／lalababy625）

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