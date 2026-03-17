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社會 社會焦點 保障人權

同性伴侶刺死男大生辯遭傳性病　友打臉揭內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台南市25歲姚姓男子因懷疑遭黃姓男大生傳染性病，竟在白色情人節（14日）當晚持水果刀猛刺，導致對方傷重不治。不過，黃男的友人聲稱，是姚男本身就已經得病，再傳染給學弟，卻因個性問題，不認為自己有錯，「學弟不能冤！」

▲▼ 台南男子懷疑被男友傳染性病，憤而持刀殺害對方。（圖／記者林東良翻攝）

▲警方認為姚男是預謀犯案。（圖／記者林東良翻攝）

姚男持刀當街砍殺男友

警方調查，姚男與黃男為同性情侶，姚男近期檢驗出感染性病，懷疑遭黃男傳染，兩人曾多次發生爭執，但黃男均強調此事與自己無關；姚男14日晚間前往黃男的工作地點理論，雙方見面後再次爆發口角，他竟突然當街持刀猛刺對方頸部及腹部，導致黃男傷重送醫不治。

▲▼ 台南姚姓男子懷疑遭黃姓男友傳染性病，憤而持刀捅死他。（圖／翻攝自臉書）

▲友人為黃男發聲。（圖／翻攝自臉書）

友人稱事實完全相反

不過，黃男的友人在Dcard、Threads上發文聲稱，事實與姚男的說法完全相反，「學弟不能冤！」黃男曾在聊天過程中透露，懷疑姚男私生活混亂導致得病，後來黃男因身體不適，就醫檢查才發現遭傳染了，但姚男因個性問題不覺得自己有錯，甚至反過來質疑是黃男傳染的。

▲▼ 台南24歲男子遭男友殺死，今相驗父親受訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃父希望事情可以真相大白。（圖／記者林東良翻攝）

死者父親懷疑有共犯

黃男父親難過表示，他對姚男的第一印象不好，不樂見兒子與姚男交朋友，還曾告誡兒子離姚男遠一點，沒想到仍發生憾事，而且姚男身材瘦小，兒子身高180公分、練過武術，實在難以相信會遭姚男持刀砍殺，所以他懷疑此案可能有共犯。

姚男被聲押

警方調查，姚男可能早有預謀，他在14日凌晨3點多前往一家五金百貨行購買作案用的水果刀，隨後便前往黃男的工作地點埋伏。檢方訊後認為，姚男涉嫌殺人重罪，有逃亡及串供滅證風險，15日向台南地院聲請羈押獲准。

今解剖釐清死因

至於黃男確切的死因，檢方表示，死者傷勢集中於要害，為了確認死亡過程，將在17日進行解剖，進一步釐清。全案目前仍在調查中。

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