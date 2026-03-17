川普：伊朗新任最高領袖生死未卜　美方無從談判

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭美軍擊斃後，由其子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接棒，但美國總統川普今天指出，目前根本沒人見過這位新領袖，傳出他在空襲中受傷甚至已經死亡，導致美方完全不知道該找誰談判。

新領袖遭爆傷重神隱

根據「法新社」報導，美國總統川普在白宮面對媒體時直言，現在完全無法確認穆吉塔巴的死活，畢竟他至今都未曾公開露面，這種情況極度不尋常。美國與伊朗在2月28日爆發空襲後，伊朗專家會議雖然迅速選出接班人，但這位新任最高領袖的身影卻始終成謎。

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週也曾透露，據信穆吉塔巴在先前的空襲行動中身受重傷。目前外界傳聞滿天飛，甚至有消息指稱他不僅嚴重毀容，還失去了一條腿，各種傷勢嚴重的說法甚囂塵上，卻沒有任何證據能證明他百分之百完好無缺。

缺乏溝通對象難談判

美國總統川普對此表示，雖然有人說穆吉塔巴傷勢慘重，也有人猜測他早已身亡，但重點是這位領導人遲遲沒有對外發聲。對於美方而言，在無法確定對方權力核心現狀的情況下，外交接觸變得極其困難，根本無法建立有效的對話管道。

即便「路透社」在14日報導指出，阿曼正多次嘗試為美伊雙方搭建溝通橋梁，希望能進一步推動停火協議，但白宮方面的態度相當明確，強調目前對談判並不感興趣。美國總統川普最後更無奈坦言，既然現在連對方的領導人是誰都搞不清楚，自然也沒辦法展開任何實質對談。